ОТ ЖАЛОБЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ ⟩ Как жаловаться, если ты знаешь лучше других

Мы все умеем жаловаться. Так и должно быть при демократии! Именно поэтому была создана Sūdzambībele – твой проводник от жалобы к действию. Определи характерные для тебя привычки в выражении жалобы и узнай, как заставить их работать на благо более демократичного общества.
ЖАЛУЙСЯ ПО ПЛАНУ
Порой мы жалуемся, потому что не только знаем, что что-то идет не так, как надо, но и представляем, как именно должно быть, а главное – что сделать как следует не так уж и сложно. Такая жалоба – неплохое дело, потому что жалуясь, мы себя мотивируем. Слегка подначиваем сами себя, чтобы встать и сделать! Это часть процесса реализации своих идей. Нередко жалоба – это способ докопаться до корней проблемы, размышляя и рассуждая о ней. Кроме того, подобно тому, как мы смазываем скрипящий велосипед, благодаря ворчащим людям кто-то из власти предержащих может прислушаться к жалобе и начать думать о решении. Конечно, жалоба, рассчитывающая на поддержку, а не на отторжение, должна быть сформулирована достаточно дипломатично.
Человеку свойственно жаловаться, ведь мы пытаемся почувствовать себя лучше, немного критикуя происходящее вокруг. Когда мы чехвостим политиков, где-то в глубине души мы чувствуем себя мудрее, находчивее и морально выше их – уж мы бы на их месте вели себя разумнее! Отлично – значит, у нас есть классные идеи!