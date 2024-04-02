ОТ ЖАЛОБЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ ⟩ Как жаловаться, если ты знаешь лучше других

Мы жалуемся еще и потому, что человек создан для выживания, а чтобы выжить, важно фокусироваться на том, что несет нам угрозу, стало быть – на негативном. Наш мозг в пять раз интенсивнее воспринимает и обрабатывает плохое, чем хорошее! Во-первых, громко пожаловавшись, мы можем понять, насколько все плохо на самом деле, а во-вторых, мы можем задействовать наш пессимистически настроенный мозг для поиска пути к более безопасному и жизнерадостному миру.

Когда мы жалуемся, в идеальном случае наша неудовлетворенность уже должна рисовать план действий, ведь где-то в наших вздохах, раздражении и ворчании уже кроются идеи и предложения. Жалуясь другим, мы можем прислушаться и к их мнению, ведь, как известно, люди довольно отзывчивы – и если кто-то приходит к нам с проблемой, наша естественная реакция – подумать, как с этим справиться. А если удастся увидеть что-то под другим углом, наш гнев вдруг может смениться энтузиазмом при виде новых возможностей решения проблем, а также потенциальных единомышленников, вместе с которыми можно осуществлять свои идеи.

О ЧЕМ МЫ ВООБЩЕ ГОВОРИМ?

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