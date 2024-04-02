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ОТ ЖАЛОБЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ ⟩ Как жаловаться, если ты знаешь лучше других

Фото: Publicitātes attēls
rus.tvnet.lv
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Мы все умеем жаловаться. Так и должно быть при демократии! Именно поэтому была создана Sūdzambībele – твой проводник от жалобы к действию. Определи характерные для тебя привычки в выражении жалобы и узнай, как заставить их работать на благо более демократичного общества.

ЖАЛУЙСЯ ПО ПЛАНУ

Порой мы жалуемся, потому что не только знаем, что что-то идет не так, как надо, но и представляем, как именно должно быть, а главное – что сделать как следует не так уж и сложно. Такая жалоба – неплохое дело, потому что жалуясь, мы себя мотивируем. Слегка подначиваем сами себя, чтобы встать и сделать! Это часть процесса реализации своих идей. Нередко жалоба – это способ докопаться до корней проблемы, размышляя и рассуждая о ней. Кроме того, подобно тому, как мы смазываем скрипящий велосипед, благодаря ворчащим людям кто-то из власти предержащих может прислушаться к жалобе и начать думать о решении. Конечно, жалоба, рассчитывающая на поддержку, а не на отторжение, должна быть сформулирована достаточно дипломатично.

Человеку свойственно жаловаться, ведь мы пытаемся почувствовать себя лучше, немного критикуя происходящее вокруг. Когда мы чехвостим политиков, где-то в глубине души мы чувствуем себя мудрее, находчивее и морально выше их – уж мы бы на их месте вели себя разумнее! Отлично – значит, у нас есть классные идеи!

Мы жалуемся еще и потому, что человек создан для выживания, а чтобы выжить, важно фокусироваться на том, что несет нам угрозу, стало быть – на негативном. Наш мозг в пять раз интенсивнее воспринимает и обрабатывает плохое, чем хорошее! Во-первых, громко пожаловавшись, мы можем понять, насколько все плохо на самом деле, а во-вторых, мы можем задействовать наш пессимистически настроенный мозг для поиска пути к более безопасному и жизнерадостному миру.

Когда мы жалуемся, в идеальном случае наша неудовлетворенность уже должна рисовать план действий, ведь где-то в наших вздохах, раздражении и ворчании уже кроются идеи и предложения. Жалуясь другим, мы можем прислушаться и к их мнению, ведь, как известно, люди довольно отзывчивы – и если кто-то приходит к нам с проблемой, наша естественная реакция – подумать, как с этим справиться. А если удастся увидеть что-то под другим углом, наш гнев вдруг может смениться энтузиазмом при виде новых возможностей решения проблем, а также потенциальных единомышленников, вместе с которыми можно осуществлять свои идеи.

О ЧЕМ МЫ ВООБЩЕ ГОВОРИМ?

Фото: Publicitātes foto

Чтобы в демократическом обществе успешно реализовать свои идеи, нам необходимо совершенствовать понимание происходящего вокруг, то есть необходимо знать, что происходит и что уже произошло. Это дает нам возможность понимать и анализировать политические, социальные, экономические и культурные процессы в стране. Это, конечно, очень общее описание, и никто не может охватить своим вниманием абсолютно все, но именно поэтому ты должен понимать, в каких сферах ты хочешь принимать участие, следует знать, с какими структурами они связаны, какие будущие планы к ним относятся и так далее. Например, если ты считаешь, что желательно благоустроить двор твоего жилого дома, прежде всего требуется ответить на вопросы, кто от этого выиграет, для скольких человек это актуально, что в этой связи уже сделано и каким образом этот вопрос можно актуализировать. Мы все умеем идентифицировать проблему, но суметь объяснить, почему эта проблема существует и в чем именно ее суть, уже немного сложнее. Но лишь немного!

Совершенствуй свое понимание происходящего:

читай аналитические статьи на интересующую тебя тему, следи за актуальными сайтами, подпишись на группы единомышленников в социальных сетях и пр.;

общайся и дискутируй – слушай мнения друзей, знакомых и соседей, чтобы узнать о других возможных перспективах;

знакомься с исследованиями и опросами – то, что думаешь ты и жена твоего брата, не всегда отражает мнение большинства в обществе;

позволь себя развлечься политической сатирой, мемами и карикатурами – зачастую сложные политические вопросы и связанный с ними абсурд находят точное юмористическое отражение.

ИДЕЯ КАК ДОМ – ГДЕ ЕГО СТРОИТЬ?

Фото: Publicitātes foto

Если у тебя есть представление о том, как нужно решать вопросы, у демократии найдутся инструменты, с помощью которых твои идеи могут стать реальностью. Различные государственные структуры и структуры негосударственного сектора регулярно объявляют конкурсы проектов, и, написав свой проект, можно претендовать на финансирование или другие ресурсы. Есть самые разные конкурсы проектов, их надо только найти. Например, если ты являешься представителем национального меньшинства и тоскуешь по своей исторической культуре, можешь подать проект по организации тематических вечеров. А может, вы с друзьями хотите восстановить какое-то здание или получить грант на научный эксперимент? Или основать клуб демократических жалобщиков? Во время написания проекта лучше всего найти того, у кого уже есть опыт в написании подобного проекта и кто может дать ценные советы, ведь при рассмотрении заявки строго оценивается, отвечает ли она заявленным критериям конкурса. Следи за актуальными для тебя вопросами, чтобы вовремя узнать о тематических конкурсах проектов. Здесь можно найти проекты, связанные с молодежью, здесь – конкурсы проектов Фонда общественной интеграции, здесь – конкурсы, связанные с культурой, объявленные Фондом культурного капитала; информацию о региональных конкурсах можно найти на сайтах самоуправлений или городов.

А еще можно воспользоваться возможностями совместного бюджетирования. Да, возможно, звучит это слишком мудрено, но на самом деле это просто твое право решать, как самоуправлению или государству тратить часть бюджетных денег на благо жителей. Здесь тоже проводятся конкурсы проектов, голосования населения и прочие мероприятия, информация о которых должна быть представлена на сайте самоуправления. Если твое самоуправление не реализует программу совместного бюджетирования, предложи эту идею, написав в самоуправление! В Риге, например, жители могли подать свои проекты по улучшению городских районов, и сейчас за них можно проголосовать здесь.

Еще один вариант, как презентовать свою идею другим и призвать к ее реализации – подать инициативу на manabalss.lv. Если она получит одобрение сограждан, набрав не менее 10 000 голосов, ее направят на дальнейшее рассмотрение в Сейм. Физические лица могут подать инициативу бесплатно, и в наше время они могут быть самыми разными – главное, что ты хочешь перемен к лучшему и знаешь, как это сделать. Здесь можно узнать, как подать свою инициативу.

Чтобы хорошие идеи рождались, осуществлялись и жили, их надо поддерживать. Это значит, что о них надо не только говорить, но и вкладывать в них свои ресурсы – время, деньги и так далее. Благотворительность – это способ демократического общества помочь кому-то в достижении цели. Чтобы внести свою лепту, ты не должен отдавать последнюю рубашку – лучше жертвовать немного, зато регулярно – сделать это своей привычкой. Чтобы быть уверенным в целевом применении своего пожертвования, лучше доверить деньги общественно полезным организациям или сайту ziedot.lv, который тщательно контролирует транзакции с пожертвованиями и их использование для заявленной инициативы. Также можно использовать различные приложения, чтобы делать регулярные пожертвования. Сейчас, например, популярной является помощь Украине через приложение Stopify.

В свою очередь, волонтерская работа – это организованный и добровольный труд на благо общества. Если ты слишком занят, чтобы проводить много часов за физическим трудом, помни, что зачастую могут пригодиться твои знания и ментальные ресурсы. Волонтерскую работу, которую тебе понравилось бы выполнять больше всего и которая представляла бы идеи, в которые ты веришь, можно найти в интернете, введя интересующие тебя ключевые слова. Несколько идей есть и у нас. Если ты любишь животных, можешь предложить помощь приюту для животных или выяснить, как поучаствовать в работе зоопарка. Красный Крест всегда ищет помощников, а на сайте Brivpratigie.lv ты найдешь самые разные предложения. Один из самых больших бонусов волонтерской работы – то, что можно встретить других людей со схожими идеями, а чувство общности поможет и поверить в свои силы, и найти новых друзей.

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Projektu "Komunikācijas kampaņa par demokrātiju" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" (AIF). Par kampaņas saturu atbild biedrība "Ascendum".

Фото: Publicitātes attēls
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