Европа усложнит импорт российского зерна

Брюссель планирует ввести для зерна из России и Беларуси пошлину в размере 95 евро за тонну, что может поднять цены на него как минимум на 50% и привести к снижению спроса, передает Latvijas Avīze. Еврокомиссия также намерена ввести пошлину в размере 50% на масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси.

На транзит российского и белорусского зерна в другие страны эти ограничения распространяться не будут. Если решение о пошлине будет принято, это будет первый случай с момента полномасштабного вторжения России в Украину, когда ЕС решил принять меры против сельскохозяйственного сектора страны-агрессора.

В последние месяцы на уровне ЕС обсуждалась возможность полного запрета импорта российского зерна, но решение не было принято. Ранее Брюссель противился призывам Польши и стран Балтии усилить меры против импорта сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Такая осторожность объясняется опасениями о том, что дополнительные ограничения могут подорвать мировой рынок продовольствия и нанести ущерб развивающимся странам. Также есть опасения, что Россия использует запрет в пропагандистских целях, чтобы убедить развивающиеся страны в том, что ответственность за нехватку продовольствия несет Запад.

Чтобы примирить интересы разных стран, Брюссель, видимо, решил предложить компромисс, который не запрещает импорт российской и белорусской продукции, но ограничивает ее возможности конкурировать на европейском рынке. Financial Times также отмечает, что в рамках ЕС легче принять решение о торговых ограничениях, чем о санкциях, так как они должны быть одобрены всеми странами.

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