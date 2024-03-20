Видео ⟩ В Украине раскрыта сеть телефонных мошенников; пострадавшие - также из Латвии

Департамент по борьбе с киберпреступностью Госполиции совместно с украинскими правоохранительными органами раскрыл схему телефонного мошенничества, реализованную международной организованной преступной группировкой из Запорожской области в Украине.
11 марта, одновременно с арестом организаторов, деятельность преступников была прекращена. Ущерб, причиненный потерпевшим еще уточняется, поскольку группировка действовала долгое время и обманывала граждан различных стран-членов Евросоюза, в том числе жителей Латвии.
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Госполиции в последнее время выявили новую тенденцию телефонного мошенничества - в частности, мошенники все чаще выдавали себя за "экспертов" и представителей различных учреждений, которые предлагали вернуть потерянные ранее средства в результате участия в фейковых инвестиционных площадках.
Чтобы завоевать доверие жителей, мошенники выдавали себя за специалистов, которые помогут вернуть деньги, что они работают в юридических фирмах и имеют большой опыт в этих делах.
Выяснилось, что звонившие действительно располагали базой данных клиентов, ранее пострадавших от инвестиционного мошенничества. Преступники говорили по-русски и просили жителей Латвии "оплатить" их "услуги". К сожалению, многие жители доверились мошенникам и перечислили им деньги, повторно потеряв деньги.
Управление по борьбе с киберпреступностью создало совместную следственную группу с правоохранительными органами Украины, и в результате интенсивного сотрудничества правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая организовывала и руководила работой колл-центра. Всего в Запорожской области проведено 14 обысков, задержаны и арестованы три человека, четверо признаны подозреваемыми.
В ходе обысков правоохранители изъяли техническое оборудование, используемое в колл-центре, ноутбуки, мобильные телефоны, документы, платежные карты и другие предметы, доказывающие преступную деятельность участников группы. В настоящее время активно проводятся следственные мероприятия с целью установления всех потерпевших.
Успешное международное сотрудничество было реализовано благодаря поддержке Евроюста (Агентство ЕС по судебному сотрудничеству в уголовных делах).
Госполиция призывает жителей критически относиться к телефонным разговорам, в ходе которых звонящий утверждает, что действует законно, и может помочь вернуть украденные средства.
О звонившем и его "услугах" необходимо узнать дополнительную информацию, желательно из государственного учреждения. Всегда следует тщательно проверять полученную информацию, а самое главное – убедиться, имеет ли компания, предлагающая такие услуги, лицензию на работу в юрисдикции Латвии, зарегистрированные представительства в Латвии и т. д.
Также полиция напоминает, что никому нельзя раскрывать данные доступа к банковским счетам, и по требованию неизвестных устанавливать на свой компьютер или телефон такие программы, как AnyDesk и TeamViewer, с помощью которых мошенники обычно удаленно подключаются к банковскому счету человека и переводят деньги на контролируемые ими банковские счета.
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