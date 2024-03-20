Видео ⟩ В Украине раскрыта сеть телефонных мошенников; пострадавшие - также из Латвии

В ходе обысков правоохранители изъяли техническое оборудование, используемое в колл-центре, ноутбуки, мобильные телефоны, документы, платежные карты и другие предметы, доказывающие преступную деятельность участников группы. В настоящее время активно проводятся следственные мероприятия с целью установления всех потерпевших.

Успешное международное сотрудничество было реализовано благодаря поддержке Евроюста (Агентство ЕС по судебному сотрудничеству в уголовных делах).

Госполиция призывает жителей критически относиться к телефонным разговорам, в ходе которых звонящий утверждает, что действует законно, и может помочь вернуть украденные средства.

О звонившем и его "услугах" необходимо узнать дополнительную информацию, желательно из государственного учреждения. Всегда следует тщательно проверять полученную информацию, а самое главное – убедиться, имеет ли компания, предлагающая такие услуги, лицензию на работу в юрисдикции Латвии, зарегистрированные представительства в Латвии и т. д.

Также полиция напоминает, что никому нельзя раскрывать данные доступа к банковским счетам, и по требованию неизвестных устанавливать на свой компьютер или телефон такие программы, как AnyDesk и TeamViewer, с помощью которых мошенники обычно удаленно подключаются к банковскому счету человека и переводят деньги на контролируемые ими банковские счета.

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