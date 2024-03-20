В Театре им. Чехова ожидается премьера спектакля "Гоголь. Портрет"

Драматург Эстер Бол отмечает: "Когда встречаешь у Гоголя персонажа, который, одурманенный властью и мстительной ревностью, "с бешенством тигра кидался, рвал, разрывал, изрезал в куски и топтал ногами" все живое и талантливое, до чего только мог дотянуться, поражаешься тотальной, провидческой актуальности этого образа. Марионетки дьявола у Гоголя разрушительны, смертоносны, но вред, который они могут принести, все же соразмерен возможностям человека. Марионетки дьявола сегодня имеют в своем распоряжении баллистические ракеты и ядерный арсенал...".