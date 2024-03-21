ДО И ПОСЛЕ ⟩ Смелые решения превратили столичную квартиру в уютное гнездышко для сдачи в аренду

В одном из самых интересных многоквартирных домов Таллинна в районе Пельгулинна, который был построен в 1970-х годах как телефонная станция, Элерин купила свое первое жилье более 15 лет назад.

С тех пор как Элерин купила квартиру с высокими потолками, она осталась в том же виде, и жилье отчаянно нуждалось в обновлении. Смелые идеи дизайнера Мерлин Мийдо удивили хозяйку квартиры.

Для создания уюта использовались старые добрые решения, даже сама дизайнер поразилась, как гармонично в интерьер вписались обои.

В третьем сезоне передачи к ведущей Кейли Сюкияйнен и владельцам съемных жилищ приходят на помощь три энтузиаста в области дизайна интерьеров. Помимо Мерлин Мийдо, уже известной по предыдущим сезонам, Лиис Рейснер и Кирке Талу украсят квартиры своими свежими идеями. Программа Kodud rahaks уже не первый год помогает владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость.

У всех дизайнеров-энтузиастов рождаются оригинальные идеи, которыми они удивляют и зрителей, и владельцев квартир. Это и дикие цвета, и невероятные ремонтные авантюры, и, казалось бы, невозможные DIY-проекты, которые на первый взгляд кажутся настоящим риском. Однако конечный результат всегда стоит того, чтобы его дождаться! Как правило, герои программ не могут сдержать радости от вида преобразившегося жилища.

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