За осквернение гимна Эстонии руководителю детской студии грозит тюремный срок

В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Кивита виновным в осквернении гимна и наказать его лишением свободы на полгода. Защитник обвиняемого считает, что Юри Кивита следует оправдать.

"Суд вынесет решение 2 апреля", - сообщили в пресс-службе суда.

Статья 245. Осквернение официального символа Эстонской Республики Осквернение эстонского флага, государственного герба или другого официального символа, а также осквернение государственного гимна наказывается денежным штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.

Полиция возбудила уголовное дело против Юри Кивита из-за опубликованного осенью 2022 года видео, в котором он пел на мотив эстонского гимна: "Ты сделана из г…., камней, болот и мха. Спасибо красным большевикам, что независимость дали нам. Спасибо Ленину за все!". Главная мысль песни, которая старательно распространялась среди русскоязычного населения, была такой: "Моя страна сошла с ума".

Среди прочего Кивит пел: "Мы немцев грабили, и все эстонцам перешло. Мы убивали тут евреев всех, и в этом был у нас большой успех. Настанет день, настанет час, всем русским скажем: minge nah".

Если изначально Кивит с радостью принимал в соцсетях похвалы за текст песни, то позже в описании к видео был упомянут другой человек, предположительно, являющийся автором слов.

В полиции напомнили, что оскорбление государственного гимна, а также, например, осквернение флага наказуемы. "Поэтому мы возбудили уголовное дело против 54-летнего мужчины, снявшего это видео, на основании статьи 245 (1) Уголовного кодекса, чтобы определить, является ли это видео оскорблением государственного гимна", - заявила Инна Тоатер, в то время начальник процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции.

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