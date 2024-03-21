Немецкое СМИ выпустило материал о положении русскоязычных в Латвии. Министерства выразили протест

В статье говорится, что правительство Латвии считает примерно 30% населения Латвии потенциальным плацдармом вторжения Владимира Путина, а также рассказывается о различных формах расплаты с упомянутыми людьми.

Министерство иностранных дел Латвии направило в редакцию журнала письмо протеста.

Статья "Нежелательные" в Der Spiegel была опубликована на немецком языке 9 марта. 14 марта вышла ее англоязычная версия, озаглавленная несколько иначе - "Латвия закручивает гайки своему русскому меньшинству".

В ответ на информацию о вводящей в заблуждение публикации журнала об изменениях в Законе об иммиграции в Латвии свою позицию опубликовало и Министерство внутренних дел.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) подтверждает, что статья очень предвзятая и содержит несколько ложных и абсурдных утверждений о действиях латвийских государственных учреждений. МВД же напоминает, что на данный момент PMLP выдало 10 решений о выдворении, из которых сейчас выполнены три.

❗️ Reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju par žurnāla “Der Spiegel” maldinošo publikāciju par Imigrācijas likuma grozījumiem Latvijā, PMLP apstiprina, ka raksts ir ļoti tendenciozs, ar vairākiem nepatiesiem un absurdiem apgalvojumiem par Latvijas valsts institūciju rīcību. pic.twitter.com/VYdAiIhsC5 — Iekšlietu ministrija (@IeM_gov_lv) March 21, 2024

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