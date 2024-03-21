Чт, 21.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Немецкое СМИ выпустило материал о положении русскоязычных в Латвии. Министерства выразили протест

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Журнал Der Spiegel
Журнал Der Spiegel Фото: dpa/scanpix

Влиятельный немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью под названием "Нежелательные" о положении русскоязычного населения Латвии, в которой размещена предвзятая информация, сообщает Латвийское радио.

В статье говорится, что правительство Латвии считает примерно 30% населения Латвии потенциальным плацдармом вторжения Владимира Путина, а также рассказывается о различных формах расплаты с упомянутыми людьми.

Министерство иностранных дел Латвии направило в редакцию журнала письмо протеста.

Статья "Нежелательные" в Der Spiegel была опубликована на немецком языке 9 марта. 14 марта вышла ее англоязычная версия, озаглавленная несколько иначе - "Латвия закручивает гайки своему русскому меньшинству".

В ответ на информацию о вводящей в заблуждение публикации журнала об изменениях в Законе об иммиграции в Латвии свою позицию опубликовало и Министерство внутренних дел.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) подтверждает, что статья очень предвзятая и содержит несколько ложных и абсурдных утверждений о действиях латвийских государственных учреждений. МВД же напоминает, что на данный момент PMLP выдало 10 решений о выдворении, из которых сейчас выполнены три.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх