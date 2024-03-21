Думы будут обязаны запрашивать допуск к гостайне для глав самоуправлений

Руководители самоуправлений не будут автоматически терять должности, даже если им не будет предоставлен допуск. В таком случае решение о дальнейших действиях смогут принимать думы или Министерство охраны среды и регионального развития.

Новый порядок будет действовать после ближайших очередных или внеочередных выборов, то есть в большинстве самоуправлений он вступит в силу после муниципальных выборов 2025 года.

Что касается исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей, то закон предусматривает для них обязательное получение допуска к государственной тайне. Если они не получат допуск, то будут освобождены от должностей.

Сейм также внес соответствующие поправки в закон о государственной тайне.

Президент обосновал свою законодательную инициативу тем, что в сегодняшних геополитических условиях, когда Россия продолжает полномасштабное военное вторжение в Украину, недопустимо, чтобы руководители самоуправлений, в обязанности которых входит выполнение важных задач государственного и общественного значения, не соответствуют требованиям закона для получения доступа к гостайне и не могут работать с секретной информацией.

Как пояснил президент, доступа к гостайне для руководителей самоуправлений требуют некоторые аспекты гражданской обороны и необходимость сотрудничества с государственными учреждениями, в том числе с оборонным сектором.

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