РФ заявила о планах значительно увеличить численный состав армии

"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад", - сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он указал, что "поступательное развитие и повышение боевых возможностей" вооруженных сил осуществляется "в соответствии с решением верховного главнокомандующего" Путина.

Шойгу также добавил, что увеличение численного состава вооруженных сил продолжается "соразмерно возникшим угрозам военной безопасности страны".

Отдельное внимание Шойгу уделил юго-западному направлению, на котором "сохраняется сложная обстановка" из-за вторжения в Украину. По его словам, Южный военный округ получит более 16 тыс. единиц вооружения и техники, будут введены в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

26 февраля Путин включил в округ оккупированные и аннексированные территории Украины, а также воссоздал Московский и Ленинградский военные округа вместо Западного военного округа. По словам Шойгу, это было сделано из-за расширения НАТО, к которому присоединились Финляндия и Швеция.

Около месяца назад Шойгу объявил о формировании двух резервных армий и шести дивизий. Новая воинская часть будет состоять из 540 000 призывников, которые, как сообщают власти, были призваны в армию в прошлом году.

В 2023 году диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил до 2,209 миллиона человек. Непосредственно военнослужащих среди них будет 1,32 миллиона.

До полномасштабного вторжения в Украину два года назад численность вооруженных сил России составляла 1,9 миллиона человек, в числе которых 1,01 миллиона солдат.

Это значит, что по распоряжению Путина численный состав армии увеличен примерно на 300 тысяч человек. Именно столько человек, по данным ряда источников, российская армия потеряла на данный момент в Украине, учитывая как убитых, так и раненых.

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