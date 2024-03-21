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Сейм отклонил требование "Объединенного списка" об отставке Ашераденса

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс
Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс Фото: Zane Bitere / LETA

Сейм сегодня, 21 марта, отклонил требование об отставке министра финансов и председателя партии "Единство" Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"), поданное депутатами "Объединенного списка" (ОС) после того, как была обнародована информация о возможной выплате в партии зарплат "в конвертах".

Как заявил депутат ОС Андрис Кулбергс, нет ничего более вопиющего, чем тот факт, что замешанную в скандале с зарплатами "в конвертах" партию возглавляет политик, который, будучи министром финансов, определяет всю финансовую и налоговую политику в стране. На таких должностях, как министр финансов, должны находиться люди с высочайшими стандартами честности, подчеркнул он.

Также депутат отметил, что зарплаты "в конвертах" - только верхушка айсберга, и важный вопрос заключается в том, откуда партия брала наличные деньги для систематической выплаты таких сумм.

Депутат партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня подчеркнула, что объективное расследование скандала с зарплатами "в конвертах" невозможно, поскольку вся власть находится в руках "Единства".

Она отметила, что расследованием должны заниматься Служба государственных доходов (СГД) и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), однако СГД находится в подчинении у Ашераденса, а KNAB подчиняется премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство").

Депутат ОС Линда Матисоне отметила, что "Единство" создало такую налоговую политику, когда само вынуждено платить себе зарплаты "в конвертах", а депутат ЛПМ Айнар Шлесерс призвал оппозиционных депутатов подписать обращение к президенту Эдгару Ринкевичу с предложением провести референдум о роспуске Сейма.

Сам Ашераденс поблагодарил оппозицию, заявив, что любой министр должен быть готов к требованию отставки. Он отметил, что "Единство" отвергает утверждения о зарплатах "в конвертах" и проводит внутреннюю проверку, а также сотрудничает с проверяющими органами.

Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 ранее сообщила, что бывший сотрудник бюро "Единства" Нормунд Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что ему и еще как минимум десяти сотрудникам бюро выплачивались зарплаты "в конвертах".

Проверку его заявлений проводит KNAB, а "Единство" категорически отрицает выплату зарплат "в конвертах", утверждая, что обвинения Орлеанса выдуманы с целью опорочить партию.

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