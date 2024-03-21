Сейм отклонил требование "Объединенного списка" об отставке Ашераденса

Как заявил депутат ОС Андрис Кулбергс, нет ничего более вопиющего, чем тот факт, что замешанную в скандале с зарплатами "в конвертах" партию возглавляет политик, который, будучи министром финансов, определяет всю финансовую и налоговую политику в стране. На таких должностях, как министр финансов, должны находиться люди с высочайшими стандартами честности, подчеркнул он.

Также депутат отметил, что зарплаты "в конвертах" - только верхушка айсберга, и важный вопрос заключается в том, откуда партия брала наличные деньги для систематической выплаты таких сумм.

Депутат партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня подчеркнула, что объективное расследование скандала с зарплатами "в конвертах" невозможно, поскольку вся власть находится в руках "Единства".

Она отметила, что расследованием должны заниматься Служба государственных доходов (СГД) и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), однако СГД находится в подчинении у Ашераденса, а KNAB подчиняется премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство").