УЗИ, МРТ, томография: Латвия - один из рекордсменов по количеству исследований

В Латвии также большое количество магнитно-резонансных исследований - более 80 исследований на тысячу жителей, в Финляндии - чуть более 40.

В нашей стране пациенты часто жалуются, что им приходится стоять в длинных очередях, чтобы пройти электрокардиографию, УЗИ, компьютерную томографию и другие радиологические исследования. Но очереди, вероятно, сократились бы, если бы пациентов всегда направляли на эти анализы по уважительной причине.

Почему часто это не так и что делается для улучшения этой ситуации? Поскольку здравоохранение является одной из отраслей, испытывающих острую нехватку финансирования, возникает вопрос - нельзя ли бы сэкономить деньги государства на исследованиях?

"Возьмем "классику жанра" - боль в спине. Вы когда-нибудь были у семейного врача, который растягивает и сгибает вам ноги, мнет и осматривает спину? Это буквально пять минут, но врачу говорит о многом. Но что делает семейный врач? Приходит пациент, говорит, что у него болит спина, и врач отправляет его делать компьютерную томографию или магнитный резонанс", - говорит врач Эвита Тропа, которая живет и работает в Финляндии семь с половиной лет. Она была резидентом в Латвии и до сих пор активно работает в Латвийской ассоциации молодых врачей.

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