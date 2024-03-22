Видео ⟩ За занавесом: кремлевский избирательный фарс в сопровождении ядерных угроз

На прошедшей неделе все сообщения российских пропагандистов были в основном связаны с мероприятием по переизбранию президента России Владимира Путина, которое сопровождалось очередными угрозами применения ядерного оружия с его стороны.
Переизбрание Путина было самым продолжительным в истории России - три дня. Кремль заявил, что явка избирателей была рекордно высокой и что за Путина проголосовали 87,2% избирателей.
В контексте избирательного фарса упоминались также Латвия и Эстония. А именно был сюжет о том, что власти обеих стран чинят препятствия и не позволяют гражданам России участвовать в голосовании. Пропагандисты лгали, что Латвия грозит лишить права пребывания в Латвии тех россиян, которые примут участие в "выборах". Параллельно, конечно, был традиционный ежегодный сюжет о марше "эсэсовцев" 16 марта на улицах Риги, который еще раз доказал, что Латвия - фашистская страна.
Видео: Здесь и далее - фрагменты российских пропагандистских передач
Следует отметить, что 15 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети Х высказал явную угрозу Латвии. Медведев опубликовал на своем канале фотографию Харьковского трибунала 1943 года, назвав ее "альтернативным фотовариантом формулы мира". "И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевич, пожелавший смерти России. Memento mori!" - написал Медведев.
Чего не рассказывают пропагандисты?
Кремлевские идеологи, сообщая о переизбрании Путина, даже не упомянули о происходящих в эти дни акциях протеста. Ни поврежденные бюллетени с надписями "Нет войне", "Нет Путину", "Навальный - мой президент", "Путин убил Навального", ни акция протеста "Полдень против Путина" на телевидении не упоминались. Идея акции протеста заключалась в том, чтобы прийти на участки ровно в 12 часов в воскресенье, 17 марта, и выстроиться около них в очередь.
Оппозиционное издание "Медуза" сообщает, что в полдень в акциях протеста приняли участие тысячи людей, выстроившись в очереди. Первые акции прошли на Дальнем Востоке, затем в Сибири и на Урале. Очереди образовались также в Новосибирске, на избирательных участках в Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Томске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Акция протеста прошла и за рубежом: россияне выстроились в очереди в Вильнюсе, Риге, Ереване, Тбилиси, Белграде, Подгорице, Париже, Брюсселе, Барселоне, Лондоне, Лиссабоне, Бишкеке, Астане, Тель-Авиве, Гааге и других городах по всему миру. По данным "Медузы", одна из самых массовых акций протеста прошла в Берлине. Очередь у посольства образовалась еще до полудня. Вдова Алексея Навального Юлия прибыла в посольство около 12 часов. Ее встретили аплодисментами.
Наряду с молчанием о гражданском неповиновении не сообщалось и о многочисленных атаках Украины на российскую территорию. О нападениях украинских "диверсантов" на Белгород сообщалось широко, но не было упомянуто, например, о том, что в ночь на воскресенье в результате нападения дронов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Также не сообщалось, что в ночь на субботу в России, в Самарской области, были атакованы три нефтеперерабатывающих завода концерна "Роснефть". Само собой, на телевидении не говорилось и о том, что московский аэропорт Домодедово подвергся атаке беспилотников.
С другой стороны, сообщая об атаках на Белгород и Курск, пропагандисты говорили только о злодеях-"бандеровцах" и иностранных наемниках, делая вид, что не замечают, что в этом принимали участие и российские добровольцы, воюющие на стороне Украины.
Между тем главный зарубежный корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов 17 марта написал в социальной сети Х: "Поддерживаемые Украиной боевики Российского добровольческого корпуса публикуют кадры захвата российского приграничного села Горьковское в Белгородской области и снятия российских флагов с ратуши".
При этом кремлевские идеологи, как обычно, лгали об атаках на украинский город Одесса, что атаке подверглась только военная инфраструктура. Россияне не признали, что погибли мирные жители. Также Россия ни словом не вспомнила смертельный налет на драматический театр в Мариуполе два года назад, в результате которого погибло 600 мирных жителей.
Путин - надежда для миллиардов людей
Пропагандисты в поте лица пытались представить так называемые "выборы" как свободное волеизъявление российского народа. Тем временем бывший посол США в Москве Майкл Макфол в сети Х написал: "Журналисты, пожалуйста, прекратите использовать слово "выборы" для описания того, что происходит в России в эти выходные. Тоталитарные диктатуры не проводят "выборы". Такие события, как "выборы" в СССР, никто никогда не отражал. Пожалуйста, прекратите. Это не выборы". Макфол также считает, что настоящим победителем событий на выходных стала Юлия, вдова убитого Путиным оппозиционного политика Алексея Навального, и те тысячи людей, которые принимали участие в протестах.
"Успех кампании "Полдень против Путина" контрастирует с позорным провалом Путина. На предыдущих президентских выборах, на которых Путин "победил", он по крайней мере допустил видимость конкуренции, чтобы придать им видимость легитимности. На этот раз это была, скорее, постановка советской эпохи", - говорит Макфол.
Различные самопровозглашенные российские "политологи" утверждали, что в дни "выборов" российский народ продемонстрировал большее единство, чем когда-либо прежде. В кадрах с избирательных участков, в том числе на оккупированных территориях Украины, опрошенные заявили, что голосуют за будущее страны и "сильного лидера".
"Политолог" Виталий Третьяков звучал комично и жалко, заявив, что Путин - надежда миллиардов людей по всему миру, чувствующих себя угнетенными западными "колонизаторами". Был повторен старый нарратив о том, что война в Украине – это глобальное столкновение "добра и зла", в котором Россия защищает свободу и христианские ценности.
Пропагандисты об украинских атаках на Белгород заявили, что это было сделано для того, чтобы сорвать "выборы", потому что весь Запад боялся переизбрания Путина. При этом и Минобороны, и сам Путин отрапортовали народу, что все "диверсанты" уничтожены и обезврежены и своих целей они не достигли. Нападения "укронацистов" на российские территории только объединяют народ и делают его сильнее. Фактический посыл таков - "бандеровцы" пытаются нападать и запугать мирных граждан России, но это им не удается.
Россия готова к ядерной войне
В начале прошлой недели все кремлевские телеканалы транслировали интервью пропагандиста Дмитрия Киселева с Путиным. В нем Путин заявил, что Россия полностью готова к ядерной войне. Хотя Россия не хочет ядерной войны и и не станет ее инициатором, ядерное оружие будет применено, если возникнет серьезная угроза суверенитету и существованию России.
На вопрос Киселева, стоит ли России проводить ядерные испытания, чтобы продемонстрировать готовность защищать страну любыми способами, Путин ответил, что Россия сделает это только в ответ на ядерные испытания США.
Хотя Кремль постоянно утверждает, что Запад безответственно разжигает ядерную угрозу, реальность такова, что до сих пор ни одна западная ядерная держава не произнесла ни полслова о том, что существуют какие-либо обстоятельства, при которых применение этого смертоносного оружия будет допустимо. Между тем в России с начала войны постоянно обсуждают, в каком случае она будет применять это оружие. Кроме того, оборонная доктрина России, в отличие от любой западной страны, предусматривает и возможность превентивного ядерного удара. Также вся свита пропагандистов неоднократно заявляла, что Россию невозможно победить на поле боя, потому что у нее есть ядерное оружие. При этом в интервью Киселеву Путин повторно подчеркнул, что не видит необходимости в применении этого оружия на Украине.
В то же время, говоря о возможных мирных переговорах, Путин заявил, что России было бы глупо вступать в какие-либо переговоры только потому, что у противника заканчивается оружие. Диктатор в очередной раз посетовал, что Запад всегда обманывает Россию, поэтому на этот раз любые мирные переговоры с Украиной будут возможны только в том случае, если России будут предоставлены гарантии безопасности. Как следует из риторики Кремля, война в Украине началась потому, что Украина каким-то загадочным образом угрожала безопасности России, которая в несколько раз больше ее самой.
О том, на каких условиях Россия готова прекратить войну на Украине, зампред Совета безопасности РФ Медведев неоднократно заявлял, что одним из обязательных условий является включение всей Украины в состав РФ.
При этом вся международная пресса сообщает, что Путин впервые упомянул Навального на пресс-конференции сразу после "победы". "Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно. Кстати говоря, я вам скажу, это будет неожиданно — за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось", - заявил Путин.
О запрете альтернативному кандидату Борису Надеждину баллотироваться на выборах Путин высказался так:"Это жизнь. Если господин Надеждин не принял участия в этой избирательной кампании, то это прежде всего результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам. Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций избирательных бюллетеней и так далее. Там же, как я знаю, дело все именно в этом — что не было набрано необходимое количество голосов для участия в голосовании".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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