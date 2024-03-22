Видео ⟩ За занавесом: кремлевский избирательный фарс в сопровождении ядерных угроз

При этом вся международная пресса сообщает, что Путин впервые упомянул Навального на пресс-конференции сразу после "победы". "Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно. Кстати говоря, я вам скажу, это будет неожиданно — за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось", - заявил Путин.