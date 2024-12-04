Исследователи в лаборатории заразились вирусом, подобным SARS-CoV-2, осенью 2019 года, - за несколько месяцев до того, как он был обнаружен на продовольственном рынке, следует далее из отчета.

Окончание пандемии

Президент США Джо Байден объявил о победе над коронавирусом в сентябре 2022 года. Пандемию COVID-19 можно считать завершившейся, отметил он. "У нас все еще есть проблемы с ковидом, мы еще много над этим работаем<…> Но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме", - сказал он в интервью на телеканале CBS.

В Китае, несмотря на большое число заражений коронавирусом, власти в конце 2022 года изменили политику "нулевого ковида" и не только сняли все ограничения, но и разрешили жителям КНР выезжать из страны. С 8 января 2023 года был снят и обязательный карантин для тех, кто въезжает в КНР.

Другие европейские страны тоже сняли последние ограничения гораздо раньше Германии. Так, к примеру, в Нидерландах это сделали 10 марта 2023 года. Как заявил журналистам министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Эрнст Кейперс, COVID-19 будет лечиться как обычная инфекция.

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