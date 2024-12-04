Гражданская война в Сирии, о которой за последние четыре года почти успели забыть, снова перешла в активную фазу. На прошлой неделе коалиция повстанцев захватила Алеппо. Объясняем, что происходит, почему это происходит сейчас, какова в этом роль России и какие могут быть последствия нового витка сирийского конфликта.
Кто и как захватил Алеппо? 10 главных вопросов о новой войне в Сирии
Что происходит?
В среду, 27 ноября, коалиция мятежных группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) начала наступление в Сирии на территории, контролируемые правительством Башара Асада.
Повстанцы сразу же заявили о захвате военной базы и 15 деревень в провинции Алеппо на северо-западе страны. Затем мятежники перекрыли магистраль, связывающую второй по величине город в стране Алеппо со столицей Дамаском.
К пятнице повстанцы уже вошли в сам Алеппо и стали постить фотографии взятой ими древней цитадели, которая была неприступной базой войск Асада в 2012–2015 гг.
К воскресенью, судя по всему, они взяли город под свой контроль.
Разве гражданская война в Сирии не закончилась?
С 2020 года гражданская война в Сирии почти исчезла из мировых новостей — отчасти из-за других событий на Ближнем Востоке и за его пределами, отчасти из-за того, что западным журналистам было сложно попасть в страну. Но конфликт так и не был разрешен.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году с антиправительственных выступлений — в рамках более широкой «Арабской весны». Демонстрации переросли в стычки между разнообразными повстанческими группировками и правительственными силами. У мятежных групп была самая разная идеология, но их объединяла общая цель — свергнуть режим Асада.
Повстанцев, среди прочих, поддерживали Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*; правительство Асада получало поддержку от России, Ирана и «Хезболлы».
Когда «Исламское государство» стало в 2014 году доминирующей силой в регионе, в конфликт вмешалась международная коалиция во главе с США. Она боролась с боевиками ИГ, но не противостояла напрямую режиму Асада. В частности, Сирийские демократические силы, состоящие из курдских бойцов, при поддержке США разбили «Исламское государство» на территории страны.
К 2020 году, во многом благодаря российской помощи, Асад восстановил контроль над 70% территории Сирии.
Под контролем повстанцев остались территории на севере и северо-западе страны, рядом с турецкой границей. В сирийской пустыне сохранились группировки «Исламского государства». Территории на северо-востоке страны оказались под контролем курдских ополченцев, а часть приграничных северных регионов перешла под контроль турецкой армии и протурецких сирийских повстанцев.
Стороны конфликта оказались в патовой ситуации и при посредничестве России и Турции договорились о прекращении огня в северо-западной провинции Идлиб.
Кто эти повстанцы?
Новую коалицию повстанцев возглавляет «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), или «Организация освобождения Леванта», основанная в 2011 году. Изначально она называлась «Джабхат ан-Нусра»* и была региональным ответвлением «Аль-Каиды», а одним из основателем группировки стал Абу Бакр аль-Багдади — впоследствии руководитель так называемого «Исламского государства».
Во время острой фазы гражданской войны ХТШ считали одной из наиболее эффективных группировок, выступавших против Асада. Но ее движущей силой была джихадистская идеология, и это шло вразрез с намерениями основной коалиции повстанцев.
В 2016 году лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани публично порвал с «Аль-Каидой», распустил «Джабхат ан-Нусру» и создал новую организацию, которая через год после слияния с несколькими другими близкими по идеологии группировками получила название «Хайят Тахрир аш-Шам».
К 2020-м году ХТШ де-факто контролировала Идлиб, где живет около 4 млн человек. В последние годы повстанцы установили там свое правительство.
Однако к этому наступлению к ХТШ присоединились другие повстанческие группировки (например, «Ахрар аш-Шам»), в том числе те, с которыми она раньше конфликтовала.
Вторая крупнейшая сила — это Сирийская национальная армия (СНА), которая в последнее время сражалась в основном против курдских отрядов на севере страны. Сирийская национальная армия получает поддержку от Турции, в ее состав входят группировки, ранее воевавшие в составе антиправительственной Сирийской свободной армии (ССА). Во время последнего наступления именно СНА, по сообщениям агентства Anadolu, смогла захватить военный аэропорт в Алеппо. При этом турецкие СМИ подчеркивают, что Сирийская национальная армия борется с «курдскими террористическими группами».
Но сказать точно, какие еще группировки входят в антиасадовскую коалицию, сложно. Отчасти это объясняется стратегией повстанцев, которые хотят представить себя единым фронтом. Отчасти — отсутствием надежных источников, противоречивыми сообщения и постоянно меняющимися мотивами мятежных групп.
Почему наступление началось именно сейчас?
Волна потрясений на Ближнем Востоке началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Это нападение и реакция Израиля на него разрушили статус-кво.
Иран и его союзники из ливанской «Хезболлы» оказались под ударами Израиля и лишились возможности помогать сирийскому правительству в прежнем объеме. Боевики «Хезболлы» понесли значительные потери в результате израильского наступления в Ливане. Израиль также нанес удары по иранским командирам в Сирии. Все это позволило повстанцам нанести неожиданный — и неожиданно успешный — удар по Алеппо.
С другой стороны, Россия тоже не может оказывать такую же поддержку Асаду, как и ранее: военные силы страны сосредоточены на войне в Украине.
Почему наступление стало сюрпризом для всех?
ХТШ изначально придерживалась радикальной исламистской идеологии, но после разрыва с «Аль-Каидой» группировка стала смягчать свою риторику. В частности, аль-Джолани начал преследовать другие джихадистские группировки на подконтрольной ему территории и заработал в регионе репутацию защитника других религий.
Как отмечает NPR, ХТШ начала работать с христианским меньшинством на подконтрольных группировке территориях, в том числе над восстановлением церквей и возвращением земель. В провинции Идлиб ХТШ сотрудничает с агенствами ООН и другими международными организацияии, помогающими местным жителям — в том числе тем, кто был вынужден переселиться из других частей страны.
Помимо изменения имиджа, повстанцы в течение многих лет занимались реорганизацией, вооружением и тренировкой своих сил, чтобы подготовиться к атаке против Асада и его сторонников. Так, еще в октябре появились сообщения о том, что ХТШ готовится к масшатбному наступлению на севере Сирии.
«Я лично не думаю, что они [повстанцы] ожидали, что они смогут достичь Алеппо», — рассказал The Washington Post главный редактор The Syria Report Джихад Язиги. «Я думаю, они точно знали, что режим ослаб и у них возник шанс, и они хотели воспользоваться этим шансом, чтобы немного увеличить подконтрольную им территорию».
Чего смогли добиться повстанцы?
К началу декабря повстанцы захватили Алеппо и заявили о захвате города Хама. Сирийские государственные СМИ сообщали 1 декабря, что правительственные силы пытаются удержать линию фронта на севере от Хамы.
Армия Асада пытается помешать повстанцам продвигаться на юг от Хамы.
Курдские отряды народной самообороны начали покидать районы на северо-востоке Алеппо, находившиеся под их контролем, по договоренности с коалицией повстанцев. Таким образом, гражданское население этих районов сможет покинуть город и отправиться в другие регионы на северо-востоке Сирии, контролируемые курдами. Это позволит курдам избежать дальнейших столкновений с протурецкой СНА.
Кто поддерживает повстанцев?
Непонятно, как отреагируют западные страны на успех повстанцев. «Будут ли они радоваться, что оппозиция захватила второй по величине город в стране, Алеппо, или беспокоиться, что город попал под управление исламистов?», —задается вопросом в интервью CNN Асли Айдинтасбас, приглашенная исследовательница американского Брукингского института.
Официально США, Германия, Франция и Великобритания выпустили в воскресенье общее заявление, призывая к деэскалации конфликта.
Очевидно, что одна из стран, заинтересованных в успехе повстанцев — это Турция, поддерживающая Сирийскую национальную армию. На фотографиях и видео из Алеппо можно увидеть как символику СНА (старый флаг Сирии до прихода к власти партии Баас и династии Асадов), так и флаги самой Турции.
Наконец, Израиль, который хоть и не поддерживает ни протурецкие силы, ни джихадистов, не позволяет Ирану помогать армии Асада. Так, 20 ноября Израиль ударил по Пальмире, где, по данным военных, находились семьи сирийской ячейки «Хезболлы» и штаб-квартира, предназначенная для встреч лидеров различных проиранских группировок.
Кто поддерживает Асада?
Один из главных союзников Асада — это Иран. Однако Тегеран, судя по всему, не планирует посылать своих военных, ограничивших взамен своими прокси — проиранскими ополченцами из Ирака.
По данным Reuters, в ночь на понедельник в Сирию из Ирака направились десятки бойцов, финансируемые Ираном. «Это свежие подкрепления, которые должны будут помочь нашим товарищам на линии фронта на севере», — сказал агентству анонимный высокопоставленный источник в сирийской армии.
В то же время источники в Ираке рассказали Reuters, что как минимум 300 боевиков вошли в Сирию поздним вечером воскресенья по дорогам в обход официальных пограничных пунктов.
Официально Ирак опровергает эти заявления.
Отреагировала на наступление ХТШ и Россия. Вместе с сирийскими ВВС российская авиация нанесла новые удары по позициям повстанцев в провинциях Идлиб и Хама. Под обстрел попал и центр самого Алеппо, который уже был разрушен ранее в ходе гражданской войны.
И официальный Тегеран, и Кремль выразили свою поддержку Башару Асаду.
Другой давний союзник Асада, «Хезболла», напрямую заявила, что не планирует посылать подкрепление. «Сирийской армии не нужны бойцы», — рассказал представитель группировки Newsweek. «Она может защитить свою землю».
Неясно, смогут ли повстанцы удержать Алеппо. В отличие от армии Асада, у них нет авиации. Зато у мятежников есть дроны; по некоторым сообщениям, при помощи беспилотников им удалось убить высокопоставленного офицера разведки.
В чем роль России?
Численность российского воинского контингента на территории Сирии осенью 2024 года составляла до 7,5 тысяч человек.
В основном это обслуживающий персонал двух крупных военных баз — авиационной в Хмеймиме и пункта материального обслуживания ВМФ в Тартусе — а также бывшие «вагнеровцы», подписавшие контракт с российским министерством обороны. Среди них также много военных полицейских, которые не подготовлены к ведению боевых действий в рамках общевойскового боя. Есть также значительное число военных советников. Многие военные задействованы для охраны военных объектов.
Кроме двух крупных военных баз, в Сирии есть и другие российские военные объекты, а также множество военных постов. По информации неправительственной организации Jusoor, в середине 2024 года в Сирии было 93 российских блокпоста и 21 объект, названный военной базой.
Вероятно, большинство из них не может по своему масштабу называться базой, но при этом способно поддерживать российское присутствие.
В 2024 году присутствие россиян в Сирии увеличилось. Как отмечает Jusoor, российские военные заняли некоторые позиции, которые раньше держал Иран.
Российская группировка в Сирии испытывает проблемы со снабжением — военные корабли не могут больше проходить через турецкие проливы.
Осложнилось снабжение контингента и по воздуху: один из источников Би-би-си рассказывал, как добирался из Москвы на аэродром Хмеймим с промежуточными посадками в Астрахани, а затем — в Бахрейне.
Поэтому тех российских сил, которые находятся в Сирии сейчас, очевидно, не хватит для того, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне правительственной армии — они должны, как минимум, обеспечить безопасность собственных военных объектов.
С другой стороны — российская авиационная группировка позволяет обеспечивать правительственную армию поддержкой с воздуха. Эта поддержка может быть значительной, хотя, по опыту прошлых лет, ее эффективность снижалась тогда, когда целеуказанием занимались сирийские военные.
Пока что никаких возможностей быстро нарастить присутствие российских военных в Сирии не видно — во-первых, Россия ведет большую кровопролитную войну в Украине, где ей не хватает живой силы, а во-вторых, логистика такого удаленного региона также сильно осложнена.
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К чему это все приведет?
К каким именно последствиям приведет новый виток гражданской войны в Сирии, пока неясно. Единственное, что можно сказать с уверенностью, — так это что сама Сирия, и без того находящаяся в плачевном состоянии после многолетней гражданской войны, ослабнет еще сильнее.
Возможно, Турции удастся расширить свое влияние на севере Сирии. Она и без того является одним из главных игроков в регионе, контролируя приграничные территории — как при помощи регулярной армии, так и поддерживаемых Стамбулом ополченцев.
Возможно, «Исламское государство» — контролирующее несколько районов в центральной Сирии — воспользуется ситуацией. Хотя группировка еще не комментировала наступление повстанцев, некоторые ее сторонники выразили надежду в соцсетях, что ИГ сможет захватить новые территории.
* Упомянутые организации признаны в России террористическими и запрещены
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