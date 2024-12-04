Кто и как захватил Алеппо? 10 главных вопросов о новой войне в Сирии

Карта Сирии с указанием того, какие территории находятся под чьим контролем по состоянию на 2 декабря. Фото: BBC

Карта Сирии с указанием того, какие территории находятся под чьим контролем по состоянию на 2 декабря. Фото: BBC

Почему наступление началось именно сейчас?

Волна потрясений на Ближнем Востоке началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Это нападение и реакция Израиля на него разрушили статус-кво.

Иран и его союзники из ливанской «Хезболлы» оказались под ударами Израиля и лишились возможности помогать сирийскому правительству в прежнем объеме. Боевики «Хезболлы» понесли значительные потери в результате израильского наступления в Ливане. Израиль также нанес удары по иранским командирам в Сирии. Все это позволило повстанцам нанести неожиданный — и неожиданно успешный — удар по Алеппо.

С другой стороны, Россия тоже не может оказывать такую же поддержку Асаду, как и ранее: военные силы страны сосредоточены на войне в Украине.

Почему наступление стало сюрпризом для всех?

ХТШ изначально придерживалась радикальной исламистской идеологии, но после разрыва с «Аль-Каидой» группировка стала смягчать свою риторику. В частности, аль-Джолани начал преследовать другие джихадистские группировки на подконтрольной ему территории и заработал в регионе репутацию защитника других религий.

Как отмечает NPR, ХТШ начала работать с христианским меньшинством на подконтрольных группировке территориях, в том числе над восстановлением церквей и возвращением земель. В провинции Идлиб ХТШ сотрудничает с агенствами ООН и другими международными организацияии, помогающими местным жителям — в том числе тем, кто был вынужден переселиться из других частей страны.