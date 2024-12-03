В среду будет сухо и солнечно, на юге страны местами пойдет снег

Облаков немного, но на юге страны небо в основном затянуто, а в районе Даугавпилса идет небольшой снег.

Дороги местами обледенели; наиболее неблагоприятные условия движения - в Латгалии.

Ветер северо-восточный, от медленного до умеренного. Качество воздуха хорошее. Пыли стало меньше из-за притока арктического воздуха, но концентрация озона немного увеличилась.

В Риге облака частично закрывают небо, дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду, температура воздуха составляет -2 градуса.

По прогнозам синоптиков, среда в Латвии будет сухой и солнечной, на юге пройдет небольшой снег, а вечером в Южном Курземе ожидаются осадки.

Облака частично закроют небо, на юге страны будет пасмурно. Ожидается умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге будет светить солнце, но вечером небо станет пасмурным. Погода останется сухой. Подует порывистый восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха не поднимется выше нуля.

Галерея: Погода в Латвии

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