Возле 45-й Рижской средней школы на Тейке открылась новая детская площадка. Правда, она расположена в очень опасном месте - совсем рядом с трамвайными путями. Кроме того, хотя на строительство площади было потрачено 143 тысячи евро, там установили только качели, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Жители Тейки недовольны новой детской площадкой
Жители Тейки возмущены таким строительством, большинство из них не понимают, почему именно это место было выбрано для площадки. Другие удивляются, что установлен только один игровой аттракцион.
"Когда я увидела детскую площадку, мне нечего было сказать. Рядом трамвайные пути! Я живу здесь много лет, но такое "чудо" вижу впервые", - сказала Ирена, жительница Тейки.
Аналогичного мнения о вновь открывшейся детской площадке придерживаются родители из группы микрорайона Тейка.
"Детской площадкой это назвать сложно. Вероятно, автор проекта не вникал в тему того, как выглядят детские площадки", - сказал один из местных жителей.
Чтобы выяснить, как далеко опасность находится от качелей, программа проводит эксперимент, в ходе которого считает, сколько шагов от центра новой конструкции до трамвайных путей. Это 30 шагов, если не идти по траве.
Было потрачено 143 тысячи евро, жители в шоке, неужели нельзя было построить что-то лучше?
Ассортимент аттракционов ограничен, так как это единственное место рядом с домами, где строительству не мешали подземные коммуникации или деревья. Что касается безопасности, то никакого забора вокруг не планируется.
"Забор там не предполагается ставить. Следует отметить, что установка детской площадки прошла оценку сертифицированного специалиста, проводящего проверку безопасности. Это решение было одобрено. Однако на лето запланировано возведение живой изгороди, чтобы решить проблему уединения детской площадки", - сказал представитель Рижской думы.
"Непонятно, как можно устраивать детскую площадку так близко к трамвайным путям. С точки зрения Центра защиты детей, в данном случае не были соблюдены интересы ребенка, поскольку это небезопасная среда для детей. Беспокойство жителей оправдано, ведь площадь не огорожена и для детей она небезопасна", - сказала Ивита Дамбениеце, представитель Центра защиты детей.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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