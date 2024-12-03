Видео Жители Тейки недовольны новой детской площадкой

Жители Тейки возмущены таким строительством, большинство из них не понимают, почему именно это место было выбрано для площадки. Другие удивляются, что установлен только один игровой аттракцион.

"Когда я увидела детскую площадку, мне нечего было сказать. Рядом трамвайные пути! Я живу здесь много лет, но такое "чудо" вижу впервые", - сказала Ирена, жительница Тейки.

Аналогичного мнения о вновь открывшейся детской площадке придерживаются родители из группы микрорайона Тейка.

"Детской площадкой это назвать сложно. Вероятно, автор проекта не вникал в тему того, как выглядят детские площадки", - сказал один из местных жителей.

Чтобы выяснить, как далеко опасность находится от качелей, программа проводит эксперимент, в ходе которого считает, сколько шагов от центра новой конструкции до трамвайных путей. Это 30 шагов, если не идти по траве.

Было потрачено 143 тысячи евро, жители в шоке, неужели нельзя было построить что-то лучше?