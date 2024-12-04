Оппозиционная Демократическая партия объявила, что, если президент не согласится уйти в отставку, она начнет процедуру импичмента в отношении него. Партия сделала это заявление во время внеочередного заседания Национальной ассамблеи (парламента).

Оппозиция подчеркнула, что объявление военного положения является "явным нарушением Конституции".

"Это серьезный акт мятежа и прекрасный повод для импичмента", - заявили представители Демократической партии.

Юн Сок Ёль объявил военное положение во вторник, но отменил его в среду утром после того, как все присутствующие члены Национальной ассамблеи призвали его сделать это.

В качестве обоснования введения военного положения президент назвал роль оппозиции, обвинив ее в симпатиях к Северной Корее. С момента окончания Корейской войны в 1953 году Южная и Северная Корея официально находятся на военном положении, поскольку война закончилась перемирием, а не мирным договором.

При этом президент впервые объявил военное положение с момента перехода Южной Кореи к демократии в конце 1980-х годов.

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В ответ на действия президента его помощники в среду массово подали в отставку.

Крупнейшая федерация профсоюзов Южной Кореи, Корейская конфедерация профсоюзов, в среду также потребовала отставки президента, призвав к "бессрочной всеобщей забастовке" до тех пор, пока Юн Сок Ёль не уйдет со своего поста.

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