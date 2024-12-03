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Украинская армия испытала новый тип ракеты, заявил Зеленский

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Ракета. Иллюстративное фото
Ракета. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Во вторник, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и был проинформирован об испытаниях и производстве новых видов вооружений. Он сообщил, что украинская армия провела испытания новых типов ракет, передает портал 15min.lt.

"Основной вопрос - доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что подготовлен отчет о программе ракетных испытаний Украины, и отметил, что были проведены испытания новых типов ракет. Он не уточнил, где и когда проводились испытания, а также какие именно ракеты были испытаны.

"Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", - сказал президент.

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