Украинская армия испытала новый тип ракеты, заявил Зеленский

"Основной вопрос - доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что подготовлен отчет о программе ракетных испытаний Украины, и отметил, что были проведены испытания новых типов ракет. Он не уточнил, где и когда проводились испытания, а также какие именно ракеты были испытаны.