В феврале бывший ведущий Fox News Карлсон выпустил двухчасовое интервью с российским диктатором Владимиром Путиным, с которым он беседовал в прямом эфире в Москве. Это было первое интервью Путина американскому журналисту с момента полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося в феврале 2022 года.

Во вторник Карлсон сообщил в видеоролике, размещенном в его аккаунтах в социальных сетях и на сайте, что он снова находится в России, чтобы освещать обострившуюся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Результатом этой поездки стала его беседа с Лавровым.

"Мы только что закончили это интервью. Оно невероятно захватывающее. Оно выйдет очень скоро. Мы надеемся, что вы посмотрите", - сказал Карлсон, не назвав конкретной даты выхода интервью.

Карлсон также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не позволила ему взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

В начале июля Сергей Никифоров, пресс-секретарь Зеленского, заявил, что президент Украины не будет давать интервью Карлсону. "У президента Украины совершенно другой график, и Такер Карлсон в него не включен", - сказал Никифоров.

На протяжении многих лет известный медиапровокатор Карлсон пытался представить США как страну в упадке, подвергающуюся давлению со стороны демократов, разбуженных протестующих и коммунистов. После ухода с Fox News он также пропагандировал правые теории заговора.

Потеряв работу на Fox News в апреле 2023 года, Карлсон перенес свое шоу в Twitter (сейчас X), социальную медиаплатформу, принадлежащую Илону Маску. Сейчас у Карлсона есть собственная платформа для потокового вещания - Tucker Carlson Network.

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