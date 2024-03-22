Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине в ночь на 22 марта. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны, пишет "Медуза".
Министр энергетики Украины Герман Галушенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.
По словам министра, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством.
В Харькове военные РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.
Kharkiv CHP-5 is an energy company in Kharkiv, one of the largest thermal power plants in Ukraine. Fire after Russian missile strike— Victor vicktop55 (@vicktop55) March 22, 2024
At the moment, the fire has not been dealt with yet.https://t.co/SDEUz5jTX7 pic.twitter.com/JrxHVBwT9k
В Запорожье российские военные нанесли 12 ракетных ударов, заявил глава областной администрации Иван Федоров. По предварительным данным, семь домов разрушены, еще 35 повреждены. Есть раненые.
Во время масштабной ракетной атаки минувшей ночью отключилась линия электропередачи "Днепровская", соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщает украинский "Энергоатом".
В результате сейчас станция соединена с украинской энергосистемой лишь одной ЛЭП меньшей мощности. Как сообщается, она была недавно отремонтирована после повреждений, которые получила в результате очередного российского обстрела.
"Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - заявил глава "Энергоатома" Петр Котин.
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате комбинированной атаки дронами и ракетами повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Вилкул. В городе вводятся графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры переходят на работу от генераторов.
Согласно сообщению "Укргидроэнерго", удар был нанесен по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. На станции начался пожар. "Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая", - заявили в ведомстве.
Dear world, today Russia fired missiles at Dniproges, a huge hydroelectric plant in Ukraine. Its destruction could potentially cause the death of tens of thousands of people. Last year, Russia blew up the Kakhovka dam, causing an environmental disaster, and the world did nothing. pic.twitter.com/uZGgCAXv2T— Freel Фріл (@FreelFreel) March 22, 2024
В Сумской области в результате ударов по объектам энергосистемы введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.
Попадания в объекты критической инфраструктуры также зафиксированы в Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской областях.
В Хмельницком после российского удара повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, сообщает мэр города Александр Симчишин.
В Полтавской области обломками ракет повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе, пострадавших нет. В регионе применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений.
Аварийные отключения света для поддержания баланса в энергосистеме Украины также вводятся в Кировоградской области. Повреждений и отключений объектов критической инфраструктуры в регионе не зафиксировано.
Владимир Зеленский заявил, что за ночь российские войска выпустили по украинским регионам более 60 беспилотников и около 90 ракет разных типов.
"Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей", - написал президент Украины в Telegram.
❗️Overnight, Russia launched over 60 drones and nearly 90 missiles of various types at #Ukraine: the targets are power stations and energy supply lines, hydroelectric power plant dams, residential buildings, even trolleybuses, President #Zelensky said.— KyivPost (@KyivPost) March 22, 2024
📹: Volodymyr Zelensky pic.twitter.com/HA4x8tvm9B
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