В результате сейчас станция соединена с украинской энергосистемой лишь одной ЛЭП меньшей мощности. Как сообщается, она была недавно отремонтирована после повреждений, которые получила в результате очередного российского обстрела.

"Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - заявил глава "Энергоатома" Петр Котин.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате комбинированной атаки дронами и ракетами повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Вилкул. В городе вводятся графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры переходят на работу от генераторов.

Согласно сообщению "Укргидроэнерго", удар был нанесен по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. На станции начался пожар. "Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая", - заявили в ведомстве.

Dear world, today Russia fired missiles at Dniproges, a huge hydroelectric plant in Ukraine. Its destruction could potentially cause the death of tens of thousands of people. Last year, Russia blew up the Kakhovka dam, causing an environmental disaster, and the world did nothing. pic.twitter.com/uZGgCAXv2T — Freel Фріл (@FreelFreel) March 22, 2024