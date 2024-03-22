"Дождь": пожар на траулере в Балтийском море возник после того, как в него по ошибке попала ракета

В свою очередь, телеканал "Дождь" со ссылкой на свои источники сообщил в четверг вечером, 21 марта, что во время учений ВМФ России в корабль попала ракета, что стало причиной пожара и гибели трех человек. Еще четверо моряков получили ранения, об этом телекомпании сообщил родственник одного из членов экипажа корабля.

"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло", - заявил родственник.

Собеседник телеканала также утверждает, что в больнице пострадавших допросили сотрудники ФСБ, которые попросили членов экипажа не рассказывать об инциденте. Он добавил, что еще одна ракета упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое находилось неподалеку от траулера "Капитан Лобанов".

💥 Russia's Baltic Sea Fleet held war exercises on March 19th in occupied Kaliningrad and launched a live missile which hit the Russian fishing trawler Captain Lobanov. At least 3 Russians died including the captain of the ship. pic.twitter.com/NjHc3OKmwc — Igor Sushko (@igorsushko) March 21, 2024

Фото: Ekrānuzņēmums no video

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