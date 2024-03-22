В Пурвциемсе в многоэтажном доме появился поджигатель. Жильцы обеспокоены

Окно на лестничной клетке девятого этажа разбито и не зарешечено. На этом этаже загорелись предметы домашнего обихода и оконная рама, а на десятом этаже загорелся электрощит. Жильцы уже не понимают, что делать, ведь звуки пожарной сигнализации и активность спасателей в доме в последние месяцы стали регулярными.

Они даже стали записывать даты, когда в доме была поднята тревога.

"Во всяком случае, раньше здесь такого никогда не было, это было совсем недавно. Мы надеемся на усиление наблюдения полиции или что-то в этом роде. Но если так будет продолжаться, я не знаю...", - говорит жительница дома.

"Это уже четвертый раз, когда в здании вспыхнул пожар. В настоящий момент сотрудники нашего ответственного отдела проводят необходимые работы по восстановлению электрошкафа. Одно из недавно замененных окон и остекления в настоящее время будет покрыто фанерой до замены окна. На входной двери установлен электронный кодовый ключ, доступ к которому возможен только по кодам входа или электронным чипам", - пояснили передаче в Rīgas namu pārvaldnieks.

Rīgas namu pārvaldnieks также сообщает, что в одном из предыдущих случаев возгорания, когда пожар возник на 7-м этаже здания, поджог был умышленным – в электрическом шкафу были обнаружены зажженные бумаги.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно было совершено путем поджога. В ходе расследования оно будет рассмотрено в совокупности с предыдущими случаями возгорания электрощитов по этому адресу.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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