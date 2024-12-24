Рейс MH370: Малайзия возобновит поиски пропавшего десять лет назад самолета

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок не скрывал, что возобновить поиски самолета его побудила компания Ocean Infinity, специализирующаяся на морской робототехнике и базирующаяся в американском штате Техас, которая также занималась поисками в 2018 году.

Если находки окажутся ценными, компания получит 70 миллионов долларов.

Министр указал, что надеется на успех поисковых работ, в частности, что будут найдены обломки самолета, что наконец-то поставит точку в многолетней неопределенности семей.

Как уже сообщалось, что 8 марта 2014 года таинственно исчез пассажирский самолет Malaysia Airlines с 239 пассажирами и членами экипажа. По неизвестным причинам он изменил курс во время полета между Куала-Лумпуром и Пекином.

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