Вт, 24.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Рейс MH370: Малайзия возобновит поиски пропавшего десять лет назад самолета

CopyMessenger Telegram Whatsapp
В память о рейсе MH370
В память о рейсе MH370 Фото: JASON LEE/REUTERS

Малайзия возобновит поиски пассажирского рейса MH370, пропавшего в 2014 году в южной части Индийского океана во время полета из Куала-Лумпура в Пекин, заявил министр транспорта Малайзии в пятницу, 20 декабря, сообщает CNN.

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок не скрывал, что возобновить поиски самолета его побудила компания Ocean Infinity, специализирующаяся на морской робототехнике и базирующаяся в американском штате Техас, которая также занималась поисками в 2018 году.

Если находки окажутся ценными, компания получит 70 миллионов долларов.

Министр указал, что надеется на успех поисковых работ, в частности, что будут найдены обломки самолета, что наконец-то поставит точку в многолетней неопределенности семей.

Как уже сообщалось, что 8 марта 2014 года таинственно исчез пассажирский самолет Malaysia Airlines с 239 пассажирами и членами экипажа. По неизвестным причинам он изменил курс во время полета между Куала-Лумпуром и Пекином.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх