Малайзия возобновит поиски пассажирского рейса MH370, пропавшего в 2014 году в южной части Индийского океана во время полета из Куала-Лумпура в Пекин, заявил министр транспорта Малайзии в пятницу, 20 декабря, сообщает CNN.
Рейс MH370: Малайзия возобновит поиски пропавшего десять лет назад самолета
Министр транспорта Малайзии Энтони Лок не скрывал, что возобновить поиски самолета его побудила компания Ocean Infinity, специализирующаяся на морской робототехнике и базирующаяся в американском штате Техас, которая также занималась поисками в 2018 году.
Если находки окажутся ценными, компания получит 70 миллионов долларов.
Министр указал, что надеется на успех поисковых работ, в частности, что будут найдены обломки самолета, что наконец-то поставит точку в многолетней неопределенности семей.
Как уже сообщалось, что 8 марта 2014 года таинственно исчез пассажирский самолет Malaysia Airlines с 239 пассажирами и членами экипажа. По неизвестным причинам он изменил курс во время полета между Куала-Лумпуром и Пекином.
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