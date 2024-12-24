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Папа Римский Франциск официально провозгласил католический Юбилейный год

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Папа Римский Францис
Папа Римский Францис Фото: Reuters/ScanPix

Папа Римский Франциск во вторник открыл Святую дверь базилики Святого Петра, ознаменовав официальное начало Юбилейного года католической церкви.

В соответствии с церемонией, которая проводится в сочельник, 88-летний понтифик, сидя в инвалидном кресле, несколько раз постучал в тяжелую бронзовую дверь, а затем помощники изнутри ее открыли.

У порога Франциск мысленно произнес короткую молитву, но после того, как дверь открылась, его инвалидная коляска через порог оказалась в базилике.

Каждые 25 лет католическая церковь отмечает особый Юбилейный год, во время которого верующие могут получить отпущение грехов молитвами и удовлетворением, или исповедью. Кроме того, нужно совершить паломничество в Рим и пройти через священные двери.

Этот Юбилейный год продлится до 6 января 2026 года.

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