Папа Римский Франциск во вторник открыл Святую дверь базилики Святого Петра, ознаменовав официальное начало Юбилейного года католической церкви.
Папа Римский Франциск официально провозгласил католический Юбилейный год
В соответствии с церемонией, которая проводится в сочельник, 88-летний понтифик, сидя в инвалидном кресле, несколько раз постучал в тяжелую бронзовую дверь, а затем помощники изнутри ее открыли.
У порога Франциск мысленно произнес короткую молитву, но после того, как дверь открылась, его инвалидная коляска через порог оказалась в базилике.
Каждые 25 лет католическая церковь отмечает особый Юбилейный год, во время которого верующие могут получить отпущение грехов молитвами и удовлетворением, или исповедью. Кроме того, нужно совершить паломничество в Рим и пройти через священные двери.
Этот Юбилейный год продлится до 6 января 2026 года.
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