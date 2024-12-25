Минфин РФ отклонил инициативу депутатов Госдумы ввести льготную программу ипотечного кредитования участников войны России против Украины.
Минфин РФ не поддержал льготную ипотеку для участников войны против Украины
Министерство финансов России отклонило инициативу депутатов Госдумы принять льготную - под 2% годовых - программу ипотечного кредитования участников войны России против Украины. В ответе замглавы Минфина Ивана Чебескова, который цитирует во вторник, 24 декабря, агентство РИА "Новости", указано, что действующие программы "привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования" и что условия неоднократно продлевали и расширяли, распространяя их на все больший круг граждан и объектов, но в итоге льготная ипотека превратилась из точечной меры в массовый продукт.
"Это… не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего, - по повышению доступности жилья для граждан", - пояснили в министерстве, уточнив, что для введения новых ипотечных механизмов необходимы дополнительные средства из бюджета, однако их источники не определены.
Сбербанк поднял ставки по базовым ипотечным программам
Сбербанк с 15 ноября поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. Таким образом минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составила 28,4%, на готовое - 28,1%.
С 15 ноября Сбербанк также увеличил на 1-2,5 процентных пункта средневзвешенные ставки при оформлении кредита по программе семейной ипотеки сверх установленного государством лимита.
Минимальная ставка для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области выросла до 11,8% при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для остальных регионов при сумме кредита свыше семи миллионов ставка составила 12,9%.
По программе "Ипотека для ИТ" ставка увеличилась до 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей.
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