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Русский язык в магазинах Эстонии: запретить нельзя оставить?

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Рекламная вывеска в одном из продуктовых магазинов Таллинна в 2022 году, Эстония.
Рекламная вывеска в одном из продуктовых магазинов Таллинна в 2022 году, Эстония. Фото: Postimees Grupp / Scanpix Baltics

Что происходит с русским языком в магазинах Эстонии сегодня и при чем тут война. Кому действительно нужен русский при обслуживании и где на нем чаще жалуются. Крупные сети рассказали Rus.Postimees, потеряют ли прибыль, если не будут использовать русский в работе.

Далеко не все крупные торговые компании, которые работают в Эстонии, готовы обсуждать масштабы использования русского языка в своем бизнесе. Возможно, это, в том числе, связано с появлением энтузиастов, которые стали писать призывы в магазины и на предприятия "прекратить проигрывать аудиорекламу на русском языке, а также производить рекламные материалы на двух языках".

Многие известные бренды, работающие в Эстонии, не стали отвечать на вопросы Rus.Postimees о том, как поменяется их политика в использовании русского языка при работе с клиентами.

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