Русский язык в магазинах Эстонии: запретить нельзя оставить?

Что происходит с русским языком в магазинах Эстонии сегодня и при чем тут война. Кому действительно нужен русский при обслуживании и где на нем чаще жалуются. Крупные сети рассказали Rus.Postimees, потеряют ли прибыль, если не будут использовать русский в работе.