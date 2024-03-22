Удар по Белгороду: погиб один человек

В результате обстрела есть раненые, погибла женщина, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома", - написал Гладков, добавив, что ущерб уточняется. Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате обстрела был поврежден фасад и выбиты окна в здании перинатального центра на Архиерейской улице, а во дворе дома на бульваре Юности загорелись несколько автомобилей.

Белгород последние недели ежедневно находится под обстрелом. 19 марта власти региона сообщали, что за прошедшую неделю в Белгородской области погибли 16 мирных жителей, в последующие дни обстрелы продолжились и число жертв выросло.

Как сообщалось, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине в ночь на 22 марта. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галушенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.

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