"Я не знаю, получится ли у меня её увидеть". Лёва Би-2 рассказал о больной матери

Лидер и вокалист группы "Би-2" Лёва (наст. имя - Егор Бортник) в интервью сайту "Зеркало" рассказал трагичную историю о маме, которая осталась в Минске.
"Мама живёт в Минске, сейчас она страдает деменцией, я не могу её оттуда вывезти уже.
Я даже завидую, потому что она каждый день просыпается и не помнит, что было вчера.
У меня не было личного опыта общения с людьми, которых поразила деменция. Сначала это вызвало шок. Потому что один раз она не узнала меня по телефону. А сейчас каждый раз, когда я звоню, она меня спрашивает, где я сейчас. Я говорю, что дома. А она спрашивает: "В Москве?". Я говорю, что не живу в Москве уже полтора года, живу в Испании.
С одной стороны, я не хочу её расстраивать, но так получалось, что в конце концов доходило до того, почему я не в Москве? Потому что война, Россия напала на Украину. И она каждый раз рыдала. Я понял, что мне надо просто прекратить это всё. В Москве так в Москве. Вот так трагично. Я не знаю, получится ли у меня её увидеть ещё. Будем надеяться", - цитирует музыканта "Зеркало".
15 марта группа "Би-2" перед концертом в Вильнюсе встретилась со Светланой Тихановской, которую Лёва Би-2 назвал "госпожа президент".
"Классная была встреча. Мы с ней фотосессию даже сделали. Президентом я её назвал потому, что она выиграла выборы, как мне кажется. И триггером для протестов, начавшихся после выборов, стало именно это. Мне это было просто приятно, честно говоря", - сказал Лёва.
"Би-2" - русскоязычная рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске (Беларусь). Её основатели и участники - Шура Би-2 (Александр Уман - гитара, вокал) и Лёва Би-2 (Егор Бортник - основной вокал).
В 2020-м музыканты "Би-2" поддержали протесты в Беларуси, а в 2022-м осудили агрессию России против Украины.
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