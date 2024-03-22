"Я не знаю, получится ли у меня её увидеть". Лёва Би-2 рассказал о больной матери

"Мама живёт в Минске, сейчас она страдает деменцией, я не могу её оттуда вывезти уже.

Я даже завидую, потому что она каждый день просыпается и не помнит, что было вчера.

У меня не было личного опыта общения с людьми, которых поразила деменция. Сначала это вызвало шок. Потому что один раз она не узнала меня по телефону. А сейчас каждый раз, когда я звоню, она меня спрашивает, где я сейчас. Я говорю, что дома. А она спрашивает: "В Москве?". Я говорю, что не живу в Москве уже полтора года, живу в Испании.