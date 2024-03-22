Генпрокуратура начала уголовный процесс по факту авиарейсов экс-премьера Кариньша

Генеральная прокуратура начала и передала для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем специальных авиарейсов для командировок.
Генеральная прокуратура не оспаривает, что в ходе исполнения служебных обязанностей высшими государственными должностными лицами могут возникать ситуации, когда для обеспечения командировки необходимо воспользоваться специальными рейсами. В то же время в настоящее время отсутствует нормативная база, регулирующая использование услуг договорного воздушного транспорта, что привело к необоснованному расширению сферы применения пункта 32 правил Кабинета министров "Порядок возмещения расходов, связанных с командировками" вопреки принципам закона о предотвращении растраты государственных финансов и имущества, отмечает прокуратура.
Указанная норма предусматривает, что премьер-министру возмещаются транспортные расходы на всех видах транспорта в соответствии с фактическими затратами, но не более тарифов бизнес-класса или их эквивалента.
Проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены большие суммы, чем предусмотрено договорами с туристическими агентствами об организации договорных рейсов.
Был сделан вывод, что отказ Государственной канцелярии от организации процедуры публичных закупок для обеспечения командировок, несмотря на то, что прогнозируемая цена договора, скорее всего, превысит предусмотренные пороги, является необоснованным применением исключения, предусмотренного в пункте 13 статьи 5 Закона о публичных закупках.
KNAB apstiprina, ka 13. martā saņēma Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta krimināllietas materiālus pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai. KNAB veic kriminālprocesa izmeklēšanu par iespējamu izšķērdēšanu lielā apmērā. https://t.co/38MNtsgMml— Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) March 22, 2024
Данное положение предусматривает, что заказчик не применяет процедуры закупок, если предполагаемая цена договора ниже пороговых значений, установленных Кабинетом министров для договоров о закупках, и если договор заключается на услуги туристического агентства, подпадающие под "код CPV 63510000-7".
Прокурор отдела координации защиты прав личности и государства поручила Государственной канцелярии в течение шести месяцев разработать нормативную базу, обеспечивающую условия для возможной закупки специальных договорных туристических услуг для командировок, включая поездки на заседания органов ЕС, а также разработать внутренний порядок в Государственной канцелярии.
В деле о проверке говорится, что в период с 2019 по 2023 год в связи с использованием договорных услуг воздушного транспорта для зарубежных поездок премьер-министра Государственная канцелярия, возможно, не учла соображения целесообразности, поставленные цели не были достигнуты с наименьшим использованием финансовых ресурсов, не была организована процедура публичных закупок для выбора наиболее выгодного предложения, в результате Государственная канцелярия могла растратить финансовые ресурсы в большом объеме, заявили в прокуратуре.
Таким образом, существует реальная вероятность совершения уголовного преступления. В связи с этим Генеральная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье Уголовного закона о возможной растрате в крупном размере.
Как сообщалось, информация о спецрейсах делегаций во главе с бывшим премьер-министром Кариньшем вызвала критику в обществе. По данным Госканцелярии, с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на это было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС, - 1,36 млн евро.
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