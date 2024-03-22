Генпрокуратура начала уголовный процесс по факту авиарейсов экс-премьера Кариньша

KNAB apstiprina, ka 13. martā saņēma Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta krimināllietas materiālus pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai. KNAB veic kriminālprocesa izmeklēšanu par iespējamu izšķērdēšanu lielā apmērā. https://t.co/38MNtsgMml — Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (@KNABinforme) March 22, 2024

Данное положение предусматривает, что заказчик не применяет процедуры закупок, если предполагаемая цена договора ниже пороговых значений, установленных Кабинетом министров для договоров о закупках, и если договор заключается на услуги туристического агентства, подпадающие под "код CPV 63510000-7".

Прокурор отдела координации защиты прав личности и государства поручила Государственной канцелярии в течение шести месяцев разработать нормативную базу, обеспечивающую условия для возможной закупки специальных договорных туристических услуг для командировок, включая поездки на заседания органов ЕС, а также разработать внутренний порядок в Государственной канцелярии.

В деле о проверке говорится, что в период с 2019 по 2023 год в связи с использованием договорных услуг воздушного транспорта для зарубежных поездок премьер-министра Государственная канцелярия, возможно, не учла соображения целесообразности, поставленные цели не были достигнуты с наименьшим использованием финансовых ресурсов, не была организована процедура публичных закупок для выбора наиболее выгодного предложения, в результате Государственная канцелярия могла растратить финансовые ресурсы в большом объеме, заявили в прокуратуре.

Таким образом, существует реальная вероятность совершения уголовного преступления. В связи с этим Генеральная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье Уголовного закона о возможной растрате в крупном размере.

Как сообщалось, информация о спецрейсах делегаций во главе с бывшим премьер-министром Кариньшем вызвала критику в обществе. По данным Госканцелярии, с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на это было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС, - 1,36 млн евро.

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