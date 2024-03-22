Видео ⟩ Скандал в Елгавской краевой думе: проверка омбудсмена и возможная месть

Дело о проверке возбуждено по поступившему в бюро заявлению, которое подала одна из сотрудниц Елгавской краевой думы.

Заявление о возможном боссинге со стороны председателя думы поступило в прошлом году. По предварительным данным, проверка по делу с вынесением заключения завершится в конце апреля.

Более подробные комментарии Бюро омбудсмена сможет дать после завершения проверки.

Ранее RUS TVNET уже сообщал, что в пятницу, 22 марта, семь членов Елгавской краевой думы подали ходатайство о созыве заседания по поводу увольнения председателя думы Мадара Ласманиса.

Видео: Злополучное заседание Елгавской краевой думы

Политики требуют оценить действия председателя думы, рядом с которым во время заседания бюджетной комиссии, к которому он присоединился через свой мобильный телефон, вероятно, сидела женщина в необычной позе.