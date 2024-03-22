В Швеции зарегистрирована самая низкая рождаемость за последние три столетия

По данным шведской радиостанции SVT, статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует, что и в этом году будет побит антирекорд.

Уровень рождаемости в Швеции снижается с 2010 года, но точные причины этого неизвестны. SVT отмечает, что шведы все больше беспокоятся о будущем и поэтому откладывают рождение детей.

В прошлом году в стране насчитывалось 26 самоуправлений, в которых за год родилось менее 40 детей. В некоторых муниципалитетах закрываются детские сады.

Аналогичные тенденции наблюдались в прошлом году во многих развитых странах. В Финляндии уровень рождаемости снизился до 1,26.

Население Швеции в 2022 году оценивалось примерно в 10,5 млн человек.

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