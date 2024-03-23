Близкие почти неделю ищут 18-летнего Валтерса; известно, что он был у Кегумской ГЭС

В пятницу мать молодого человека и друзья семьи организовали поиски в ближайшем лесном массиве, надеясь найти Валтерса живым и здоровым.

Мать Валтерса рассказала, что последний раз парня видели пять дней назад. В 20:00 он вышел из квартиры бабушки в Парогре и не вернулся.

Информацию о возможном местонахождении парня предоставило предприятие телефонной связи. Сотрудники полиции обобщили информацию о маршруте смартфона Валтерса за последние несколько дней. Самый сильный сигнал наблюдался на участке от Кегумской ГЭС до железнодорожных рельсов на другой стороне Даугавы.

Приметы: Валтерсу 18 лет, высокого роста, худощавого телосложения, темные коричевые волосы, карие глаза, на левой брови выбрита полоса. Был одет в темную куртку с капюшоном, спортивный джемпер бежевого цвета с белой надписью Adidas. Если кто-то знает место, где находится парень, необходимо сообщить об этом по номеру 110.

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