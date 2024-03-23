Видео ⟩ Погоня в Зиепниеккалнсе: задержанный агрессивный водитель уже дважды сидел в тюрьме

Полицейские попытались остановить мужчину, прострелив две шины автомобиля, но это его не остановило. Выйдя из машины, водитель бросился бежать, однако стражи порядка остановили его при помощи электрошокера и поместили в "клетку" полицейского автомобиля.

Задержанный пытался "стрельнуть" у полицейских сигарету и сказал, что не хочет возвращаться в тюрьму в третий раз. В ходе проверки данных выяснилось, что у него нет действующих прав.

Возможно, мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения, сейчас ожидается положительное или отрицательное заключение медицинского учреждения.

Задержанный передан Государственной полиции, начат уголовный процесс.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!