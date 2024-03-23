Видео ⟩ Погоня в Зиепниеккалнсе: задержанный агрессивный водитель уже дважды сидел в тюрьме

В воскресенье, 17 марта, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс произошла погоня - чтобы остановить опасного водителя, сотрудники муниципальной полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие. У мужчины не было прав, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Полицейские попытались остановить мужчину, прострелив две шины автомобиля, но это его не остановило. Выйдя из машины, водитель бросился бежать, однако стражи порядка остановили его при помощи электрошокера и поместили в "клетку" полицейского автомобиля.
Задержанный пытался "стрельнуть" у полицейских сигарету и сказал, что не хочет возвращаться в тюрьму в третий раз. В ходе проверки данных выяснилось, что у него нет действующих прав.
Возможно, мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения, сейчас ожидается положительное или отрицательное заключение медицинского учреждения.
Задержанный передан Государственной полиции, начат уголовный процесс.
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