В Гризинькалнсе избиты и ограблены пенсионерки - преступник действовал безжалостно. Он задержан

Рецидивист выслеживал людей и был готов убивать, чтобы вынести из квартир стариков драгоценности, деньги, телефон и картины.

Преступника удалось задержать, однако

произошедшее призывает предупредить пенсионеров - нельзя разговаривать на улице с чужаками и рассказывать, какие ценные вещи есть дома.

Передача встретилась с одной из жертв преступника - госпожой Хельгой возрастом почти 90 лет.

"Нет ли у вас дома антиквариата, который вы хотели бы продать?" - именно такой вопрос на автобусной остановке ей задал незнакомец.

Хельга не может объяснить, почему вступила в разговор с этим несимпатичным внешне человеком, который назвал себя Волдемаром. "И я говорю, что есть какие-то погремушки. И я наверное сказала, что живу в этом районе и на пятом этаже. Пятый этаж я тоже назвала", - рассказала женщина.

Дама уже забыла о чужаке, пока встреченный на улице мужчина не постучал в дверь ее квартиры.

Пенсионерка лишь наблюдала за действиями грабителя, пока он набивал два пакета разными вещами женщины.

"Сложил их на столе, и спрашивает: сколько вы за это хотите? Я таким строгим голосом - сто евро! Он не ответил. Я говорю, что вы не похожи на того, у кого есть деньги. У меня есть! У меня есть 500 евро! И он за эти 500 евро меня избил, ни цента не оставил", - рассказала Хельга.

Когда пострадавшая пришла в сознание, она вызвала скорую помощь.

Полиция рассказала, что мужчине, который уже задержан, 60 лет.

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