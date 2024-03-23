В Латвии и мире прошла акция "Час Земли"

"Час Земли" – это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку. Цель акции - привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

Призыв "Посвяти час Земле" призывает людей не только символически выключить освещение и устройства, но и потратить 60 минут во благо планеты и самих себя. Прогулка по лесу, чтобы познакомиться с многообразием природы, приведение в порядок квартиры, меняя продукты на более дружественную окружающей среде альтернативу, или же самообразование - есть бесчисленное количество дел, которыми каждый может заняться в этот час.