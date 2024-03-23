Видео ⟩ Из "Страдиня" выписали пациента с гноящейся раной. Врачи получили выговор

После оценки инцидента в больнице также были внедрены новые принципы лечения. Так, теперь у врачей будут ассистенты, которые помогут им общаться с пациентами.

Пациент Юрис Яунземс за помощью после операции на сердце обратился и в Инспекцию здравоохранения. Эксперты учреждения не увидели причинно-следственной связи между работой кардиологов больницы Страдиня и застойной раной пациента после операции.

Следовательно, заявка в Фонд медицинского риска также отклонена.

На указание, что сестра пациента заметила проблемы, когда ее брата собирались выписывать из больницы, представитель Инспекции здравоохранения ответила, что "по документации не установлено, что [пациент] был выписан, он остался, выписка была отменена".

Юрис Яунземс шокирован таким решением. "Получается, я сам во всем виноват? Если бы не сестра, не было бы даже этого разговора с Инспекцией", - говорит он.

Произошедшее прокомментировали также в больнице. Глава Центра кардиологии больницы Андрей Эрглис рассказал, что чувствует ответственность за случившееся. "Мы можем только улучшить свою квалификацию и все остальное", - рассказал он передаче. По его словам, решение медиков выписать пациента действительно было ошибочным, и им объявлен выговор. Также, по словам врача, больнице следует улучшить коммуникацию с пациентами.

После сложных операций осложнения возможны у каждого десятого пациента, сообщает передача. ИХ очень важно вовремя заметить и вылечить.

Видео: Сюжет передачи ​Panorāma (на латышском языке)

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