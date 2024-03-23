Поехал в Беларусь и исчез: полиция разыскивает Юрия Пелциса

Государственная полиция разыскивает пропавшего Юрия Пелциса, 1973 года рождения. Он уехал в командировку в Беларусь и с 20 марта до него невозможно дозвониться.
Приметы Юрия: рост около 172 сантиметров, серо-голубые глаза, голова бритая, округленное телосложение. Возможно, был одет в рабочую одежду или джинсы, но точно это неизвестно.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями мужчины и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по телефону 110!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!