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Поехал в Беларусь и исчез: полиция разыскивает Юрия Пелциса

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Поехал в Беларусь и исчез: полиция разыскивает Юрия Пелциса
Поехал в Беларусь и исчез: полиция разыскивает Юрия Пелциса Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшего Юрия Пелциса, 1973 года рождения. Он уехал в командировку в Беларусь и с 20 марта до него невозможно дозвониться.

Приметы Юрия: рост около 172 сантиметров, серо-голубые глаза, голова бритая, округленное телосложение. Возможно, был одет в рабочую одежду или джинсы, но точно это неизвестно.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями мужчины и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по телефону 110!

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