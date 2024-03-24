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Видео ⟩ Оккупированный Россией Севастополь попал под массированную ракетную атаку

rus.tvnet.lv
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Взрыв в Севастополе
Взрыв в Севастополе Фото: Ekrānuzņēmums no video

Поздно вечером в субботу в оккупированном Россией Севастополе прогремели взрывы, однако оккупационные власти заявили, что работает противовоздушная оборона и цели сбиты, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Изначально сообщалось о 10 взрывах, однако в 22:29 прогремели еще четыре взрыва.

В соцсетях высказываются версии, что взрывы произошли в так называемой Казачьей бухте, недалеко от расположения 810-й бригады морской пехоты России. После взрывов в сторону бухты выдвинулось несколько пожарных расчетов и бригад скорой медицинской помощи.

Мощный взрыв произошел также под Балаклавой.

Кроме того, в Симферополе "возле аэропорта что-то сильно горит".

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена средствами ПВО. По его словам, "сбито несколько целей". Он также заявил, что "дым в районе Севастополя и Южной бухты - тактические маскировочные средства".

Развожаев назвал произошедшие обстрелы "самой массированной атакой за последнее время" и отметил, что она была отражена. "По предварительной информации, сбито более 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - написал он.

Развожаев также пригрозил уголовными сроками тем, кто снимал видео.

DW отмечает, что в социальных сетях появились видео с "прилетами" в одном из районов города. Проанализировав эту информацию, проект OSINTtechnical предположил, что "по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России".

Корреспондент издания подтвердил, что в районе предположительного попадания снарядов находится "военная часть ракетных наводчиков в бывшем штабе украинского флота, а также часть ФСБ".

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