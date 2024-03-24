Видео ⟩ Оккупированный Россией Севастополь попал под массированную ракетную атаку

Изначально сообщалось о 10 взрывах, однако в 22:29 прогремели еще четыре взрыва.

В соцсетях высказываются версии, что взрывы произошли в так называемой Казачьей бухте, недалеко от расположения 810-й бригады морской пехоты России. После взрывов в сторону бухты выдвинулось несколько пожарных расчетов и бригад скорой медицинской помощи.

Мощный взрыв произошел также под Балаклавой.

Кроме того, в Симферополе "возле аэропорта что-то сильно горит".

The moment of a large arrival I Sevastopol per reports pic.twitter.com/onBWLgfpXs — PS01 (@PStyle0ne1) March 23, 2024

Russian media published a video of explosions in Sevastopol. pic.twitter.com/oYzDn0Ar3X — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 23, 2024

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена средствами ПВО. По его словам, "сбито несколько целей". Он также заявил, что "дым в районе Севастополя и Южной бухты - тактические маскировочные средства".

Развожаев назвал произошедшие обстрелы "самой массированной атакой за последнее время" и отметил, что она была отражена. "По предварительной информации, сбито более 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - написал он.

Развожаев также пригрозил уголовными сроками тем, кто снимал видео.

DW отмечает, что в социальных сетях появились видео с "прилетами" в одном из районов города. Проанализировав эту информацию, проект OSINTtechnical предположил, что "по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России".

Корреспондент издания подтвердил, что в районе предположительного попадания снарядов находится "военная часть ракетных наводчиков в бывшем штабе украинского флота, а также часть ФСБ".

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