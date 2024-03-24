"Самый глупый объект дорожного движения". Передача о бессмысленном переходе на ул. Слокас

"Простой пешеходный переход, но человек, который не дружит с головой, вкрутил на проезжей части серые столбики, чтобы привлечь внимание пешеходов. О том, что это глупо, готовит то, что столбик конкретно поцарапан. В частности, машины бесчисленное количество раз сталкивались со столбиком", - отмечает ведуший передачи Паулс Тимротс.

Конкретный пешеходный переход находится на перекрестке улиц Слокас и Консула. Наблюдения показывают - если ехать прямо, то этот объект еще можно заметить и объехать, однако если поворачивать с улицы Консула, столбик вообще не виден и чаще всего "сложен", еще и на трамвайных рельсах, что небезопасно для дорожного движения.

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