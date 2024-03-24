Фото и видео ⟩ ВСУ: В Крыму поражены два больших российских десантных корабля

В свою очередь "Азов" был сдан в эксплуатацию в 1990 году.

Как уже сообщалось, поздно вечером в субботу в оккупированном Россией Севастополе прогремели взрывы, однако оккупационные власти заявили, что работает противовоздушная оборона и цели сбиты.

После ракетной атаки на Севастополь командующий Воздушными силами ВСУ Украины Николай Олещук поблагодарил "летчиков и моряков за успешную боевую работу". "Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым - наш! Вместе - к победе!" - написал он в Telegram.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена средствами ПВО. По его словам, "сбито несколько целей". Он также заявил, что "дым в районе Севастополя и Южной бухты - тактические маскировочные средства".

Развожаев назвал произошедшие обстрелы "самой массированной атакой за последнее время" и отметил, что она была отражена. Он также пригрозил уголовными сроками тем, кто снимал видео.

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