Зеленский о теракте в "Крокус Сити": Путин - ничтожество, он пытается обвинить во всем Украину

Эксперты рассматривают три версии теракта в "Крокус Сити Холл"

На месте произошедшего в концертном зале вечером 22 марта теракта продолжается поисковая операция. В результате инцидента погибли как минимум 133 человека и еще 140 пострадали - и это не окончательные цифры, отмечают представители российских экстренных служб.

Разведка США при этом заранее сообщила российской стороне, что в РФ готовит теракт "Вилайят Хорасан" (ИГИЛ-К) - отделение террористической группировки "Исламское государство". К версии о виновности ИГ склоняется профессор Королевского колледжа Лондона Петер Нойман. Однако другие эксперты указывают на то, что достоверных доказательств причастности "Исламского государства" к теракту в Москве нет.

Российские силовики, как и Путин, при этом продвигают версию об "украинском следе" в теракте. Так, ФСБ заявило, что у задержанных после теракта имелись "контакты на украинской стороне", и что их задержали в Брянской области, недалеко от КПП Троебортное на границе РФ и Украины (впрочем, это рядом также с границей Беларуси). Путин заявил, что для террористов якобы было подготовлено "окно" для перехода в Украину. Киев отверг обвинения в своей причастности к теракту. США также заявили, что признаков этого нет.