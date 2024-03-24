Число погибших в теракте в "Крокус Сити Холл" увеличилось до 137, пострадавших - до 180

Трое из числа погибших - дети.

​Минздрав Подмосковья также опубликовал новые списки пострадавших - в них 180 человек. 142 пострадавших в результате теракта были госпитализированы, 32 из них уже выписаны. Амбулаторная помощь оказана 38 пострадавшим.

СК сообщил об опознании 62 человек из 137 погибших в результате пятничного теракта. "По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы", - говорится в пресс-релизе Следкома.

Опознание тел будет идти круглосуточно.

Как сообщает СК, в ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и других следов минирования.

"С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова", - говорится в пресс-релизе российского ведомства.

Как сообщалось, в пятницу, 22 марта, группа террористов совершила нападение на концертный комплекс "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Сегодня в РФ назначен общенациональный траур. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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