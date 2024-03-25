Гороскоп на последнюю неделю марта: опасное затмение - одна мелочь может все перечеркнуть

Скорпион

Скорпионам пришло время заполнить пробелы в знаниях. Сделать это можно посредством чтения книг или просмотра обучающих видео, а можно записаться на курсы или попросить кого-то из коллег или друзей помочь. Также стоит помнить, что оказание психологической поддержки своим близким вернется Скорпионам сторицей. Если прийти кому-то на помощь, этот человек обязательно запомнит доброту Скорпионов и в будущем тоже пойдет навстречу.

Стрелец

Стрельцам стоит избегать халатности при вождении автомобиля. Это актуально не только в день затмения 25 марта, но и в целом на неделе. Это связано с расфокусировкой внимания. Стрельцы сейчас очень сообразительны и находчивы, но невнимательны, и это может стоить им денег, репутации. Не исключено, что представителей данного знака могут ждать события, которые им придется пережить впервые.

Козерог

У Козерогов в приоритете сейчас не работа и дела, а семья и саморазвитие, потому что Марс сдал свои позиции. Козероги любят идти по жизни с девизом "хочешь сделать все хорошо - сделай это сам", но сейчас можно и даже нужно просить о помощи своих близких и друзей. Это не слабость, а мудрость. Лучший способ отдохнуть для Козерогов - домашняя тишина и покой.

Водолей

Водолеям ни в коем случае нельзя менять планы в последнюю секунду. Это чревато большими проблемами, в том числе и с репутацией. Лучший способ стать ближе к своим родственникам и второй половинке - доброта и ласка. Обидные слова и резкий тон могу стать причиной разрыва или долгой ссоры. Негатив построит непреодолимую стену, а вот доброта эти стены сломает и сделает жизнь Водолеев в разы лучше.

Рыбы

Для Рыб хорошим способом отдохнуть и восстановить силы станет умеренная физическая активность. Эти люди могут стать более уязвимыми перед лицом проблем, поэтому астрологи советуют им следовать правилу трех "Т": труд, терпение, тактика. Нельзя лениться, спешить и делать все спонтанно. Гарантом успеха на рабочем поприще будет трудолюбие и высокая мотивация. То же самое в некоторой степени касается и любви.

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