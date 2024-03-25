Синяки, перевязанная голова и признание вины. Как проходило заседание суда по делу о нападении на "Крокус"

24 марта в анонимных телеграм-каналах было опубликовано еще одно видео, предположительно изображающее, как одного из задержанных пытают током.

Всего по делу о теракте было задержано 11 человек.

Число погибших при нападении возросло до 137: в сгоревшем здании находят новые тела.

Зачем ИГ устраивать нападение в России?

По версии ФСБ, боевики пытались скрыться, «продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы». Об этом же говорил Путин в своем обращении к россиянам по поводу произошедшего в «Крокусе»: 23 марта он сказал, что для них с украинской стороны «было приготовлено окно» для перехода границы. При этом официальных версий, кто мог стоять за этим, российская сторона пока не предлагала. Украина категорически отрицает свою причастность к массовому убийству в концертном зале.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). По связанным с ней каналам распространили видео, снятое в концертом зале самими нападавшими.

Детали одежды на видео задержания, снятом ФСБ, и на видео, опубликованном ресурсами ИГ, совпадают. Это заметило издание «Важные истории» (в реестре «иноагентов»). Лица нападавших на ролике ИГ замазаны, но их можно опознать по деталям одежды, которые заметили журналисты.