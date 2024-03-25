В Одессе после атаки БПЛА пропало электричество

Войска РФ в ночь на понедельник, 25 марта, нанесли удар по Одессе с помощью БПЛА, сообщили местные власти. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в атаке были задействованы ударные беспилотники.

Пользователи городских чатов сообщили о перебоях с электроснабжением в городе. О попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры также сообщил Кипер. По его словам, экстренные службы работают на местах происшествий. Подробностей о поврежденных объектах чиновник не приводит.

Россия усилила атаки по энергетике Украины

В последние дни целями ударов РФ по Украине неоднократно становились именно объекты энергетической инфраструктуры. Так, в ночь на 22 марта РФ провела массированную воздушную атаку по энергетике страны, которую в Киеве назвали самой массированной с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.