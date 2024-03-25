Названа сумма ущерба, нанесенного терактом "Крокус Сити Холлу"

Теракт, произошедший в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", мог причинить убытки в размере 9,5-11,4 млрд рублей (95-114 млн евро).
Как сообщает ряд российских СМИ, строительство большого концертного зала обошлось примерно в 70 миллионов евро. "Крокус Сити Холл", где в пятницу, 22 марта, произошел теракт, расположен недалеко от МКАД и Волоколамского шоссе. Он является частью бизнес-центра "Крокус Сити", принадлежащего семье Араза Агаларова, гражданина России, родившегося в Азербайджане.
В состав этого бизнес-центра также входят выставочный зал "Крокус Экспо", торговый центр "Крокус Сити Молл" и станция метро "Мякинино", построенная на деньги Crocus Group.
В октябре 2024 года "Крокус Сити Холл" отметит свое 15-летие. Многоуровневый концертный зал был открыт 25 октября 2009 года. Инвестиции в проект составили около 67 миллионов евро.
Высота здания составляет более 15 метров, а общая площадь - около 38 000 квадратных метров. Общая вместимость концертного зала "Крокус" - 6200 человек, или до 9500 человек, если нижние уровни переоборудованы под танцпол.
В Москве большей вместимостью обладают только стадионы "Лужники", "Лукойл-Арена" и "Олимпийский", а также концертные залы под открытым небом, такие как Зеленый театр в парке Горького. Для сравнения: главный зал Кремля вмещает до 6000 гостей.
Основатель и президент Crocus Group Араз Агаларов занял седьмое место среди самых успешных российских бизнесменов в 2023 году по версии Forbes. Его доход в Crocus Group составил 255 миллионов долларов.
По подсчетам экспертов, первоначальные убытки от теракта в "Крокус Сити Холле" составили 9,5-11,4 млрд рублей. Страховщики указывают, что убытки могут составить около 10 миллиардов рублей (100 миллионов евро), поскольку концертный зал был застрахован именно на эту сумму.
Пока неизвестно, повреждена ли конструкция здания и основные несущие элементы. Это зависит от того, сколько времени займет восстановление концертного зала.
Вечером в воскресенье, 24 марта, Следственный комитет России сообщил, что в результате теракта погибли 137 человек, из них личности 62 человек установлены.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!