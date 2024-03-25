Названа сумма ущерба, нанесенного терактом "Крокус Сити Холлу"

Как сообщает ряд российских СМИ, строительство большого концертного зала обошлось примерно в 70 миллионов евро. "Крокус Сити Холл", где в пятницу, 22 марта, произошел теракт, расположен недалеко от МКАД и Волоколамского шоссе. Он является частью бизнес-центра "Крокус Сити", принадлежащего семье Араза Агаларова, гражданина России, родившегося в Азербайджане.

В состав этого бизнес-центра также входят выставочный зал "Крокус Экспо", торговый центр "Крокус Сити Молл" и станция метро "Мякинино", построенная на деньги Crocus Group.

В октябре 2024 года "Крокус Сити Холл" отметит свое 15-летие. Многоуровневый концертный зал был открыт 25 октября 2009 года. Инвестиции в проект составили около 67 миллионов евро.

Высота здания составляет более 15 метров, а общая площадь - около 38 000 квадратных метров. Общая вместимость концертного зала "Крокус" - 6200 человек, или до 9500 человек, если нижние уровни переоборудованы под танцпол.