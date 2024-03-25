Говоря о том, как ЕС справляется с реализацией санкций против России, Китинг подчеркнул, что самая большая ошибка - это сидеть сложа руки и не использовать в полной мере принятые инструменты, потому что вначале все думали, что главная работа заключается в разработке санкций, а не в их реализации.

"Я поддерживаю использование санкций и их потенциал, поэтому разочарован тем, что мы не даем санкциям максимальных возможностей. Мы принимаем неопределенные решения, потому что беспокоимся о том, как это повлияет на наши компании в России, которые все еще там имеются, или о том, как это повлияет на Россию, на нашу ситуацию в энергетике. Но у нас было два года, чтобы понять это", - подчеркнул Китинг.

В то же время он признал, что ЕС значительно продвинулся вперед по сравнению с теми санкциями, которые были два года назад.

Также он выразил надежду на то, что в будущем будет оказываться больше давления на компании, пытающиеся обойти санкции.

Важным событием, по словам Китинга, стал принятый в конце прошлого года 12-й пакет санкций, в который включен пункт о запрете реэкспорта. Это обязывает компании ЕС включать пункт о запрете реэкспорта в договоры с импортерами, например, в Казахстане. Принята также директива о криминализации уклонения от санкций.

"На самом деле по собственному опыту работы в банке я знаю, что ничто так не заставляет изменить подход к работе, как то, когда власти наказывают одного из ваших конкурентов, и вы понимаете, что это могли быть и вы. Нужно наказать несколько человек или несколько компаний, чтобы изменить отношение частного сектора", - отметил эксперт.

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