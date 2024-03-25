На данный момент проще полностью прекратить торговлю с Россией и затем принять решения об исключениях, чем утверждать все новые и новые пакеты санкций, сказал в интервью агентству LETA директор центра по борьбе с финансовыми преступлениями и безопасности британского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности RUSI Том Китинг.
"Люди могут подумать, что это слишком экстремальный шаг. Но мы сейчас пришли к тому, когда ограничений так много, что проще сказать, что есть только одно ограничение - отсутствие торговли. А затем сделать некоторые исключения, например, для медикаментов, которые можно провозить через границу. Это будет гораздо проще, чем сейчас, когда проверять нужно все", - сказал эксперт.
По мнению Китинга, разработчикам санкций явно не хватает идей, и есть риск, что форма санкционного пакета становится важнее его содержания. Поэтому политикам Европейского союза (ЕС) не следовало бы уделять столько внимания новым пакетам санкций, а больше сосредоточиться на уже действующих санкциях и на том, действительно ли они эффективны.
"Возможно, сейчас даже нецелесообразно говорить о санкциях. Мы должны говорить о контроле экспорта. Если мы включим в санкционный список еще одного российского генерала или кого-то еще - хорошо, но нам нужно сосредоточиться на торговле и только на торговле, на товарах, которые получает Россия. Настоящими героями ЕС сейчас должны стать таможенники, потому что именно они должны следить за тем, чтобы в Россию не попадало то, что нужно российским вооруженным силам", - подчеркнул представитель RUSI.
Говоря о том, как ЕС справляется с реализацией санкций против России, Китинг подчеркнул, что самая большая ошибка - это сидеть сложа руки и не использовать в полной мере принятые инструменты, потому что вначале все думали, что главная работа заключается в разработке санкций, а не в их реализации.
"Я поддерживаю использование санкций и их потенциал, поэтому разочарован тем, что мы не даем санкциям максимальных возможностей. Мы принимаем неопределенные решения, потому что беспокоимся о том, как это повлияет на наши компании в России, которые все еще там имеются, или о том, как это повлияет на Россию, на нашу ситуацию в энергетике. Но у нас было два года, чтобы понять это", - подчеркнул Китинг.
В то же время он признал, что ЕС значительно продвинулся вперед по сравнению с теми санкциями, которые были два года назад.
Также он выразил надежду на то, что в будущем будет оказываться больше давления на компании, пытающиеся обойти санкции.
Важным событием, по словам Китинга, стал принятый в конце прошлого года 12-й пакет санкций, в который включен пункт о запрете реэкспорта. Это обязывает компании ЕС включать пункт о запрете реэкспорта в договоры с импортерами, например, в Казахстане. Принята также директива о криминализации уклонения от санкций.
"На самом деле по собственному опыту работы в банке я знаю, что ничто так не заставляет изменить подход к работе, как то, когда власти наказывают одного из ваших конкурентов, и вы понимаете, что это могли быть и вы. Нужно наказать несколько человек или несколько компаний, чтобы изменить отношение частного сектора", - отметил эксперт.
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