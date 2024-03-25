Фото ⟩ На станции Шкиротава вспомнили жертв коммунистического геноцида

25 марта 1949 года в Сибирь было депортировано более 42 000 латвийских граждан.

В память о жертвах депортаций сегодня в столице проходит несколько памятных мероприятий, сообщили в управлении по связям Рижской думы.

В 10 часов утра на станции Шкиротава прошла минута памяти. В ней приняли участие молодежный хор Balsis, ученики Рижской основной школы народных ремесел имени Оскара Калпака и яунсарги, а также представители Общества репрессированных и руководство Рижской думы.

Также сегодня в 13:00 Министерство иностранных дел и Латвийское объединение политически репрессированных организуют церемонию в память о жертвах коммунистического геноцида у мемориала жертвам советской оккупации "Прикосновение истории" на площади Латышских стрелков.

После церемонии состоится шествие к памятнику Свободы для возложения цветов. У памятника Свободы будет петь хор Земессардзе Stars.

В 18 часов в Малой гильдии состоится концерт "Открытое окно", а с 19 до 20 часов - концерт в память о жертвах коммунистического геноцида в Домском соборе, на котором прозвучит "Реквием" Моцарта.

Мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида пройдут во всех регионах Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!