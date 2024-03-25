Ученые открыли удивительное средство против клещевого боррелиоза

Теперь ученые нашли способ лечить таких пациентов. Исследователи из Университета Хельсинки и Массачусетского технологического института (MIT) утверждают, что белок, содержащийся в человеческом поте, может быть использован для изготовления крема для кожи, который лечит клещевой боррелиоз, сообщает Interesting Engineering.