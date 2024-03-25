Видео ⟩ Российские войска ударили по Киеву ракетами

В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали семь человек, двое из них госпитализированы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Семь пострадавших в Печерском районе. Двое из них госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения находится общежитие, где было много людей. К счастью, там разрушений нет, и никто не пострадал", - добавил он.

Россия также выпустила две баллистические ракеты по Киеву из оккупированного Крыма, но обе были перехвачены над городом, сообщил глава Киевского городского военного управления Сергей Попко.

По данным полиции, в столице было слышно несколько взрывов, а обломки ракет повредили здания в двух районах и спортивный зал в другом районе.

📺Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия нанесла удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из аннексированного Крыма. В заявлении также говорится о двух сбитых ракетах.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пяти пострадавших. pic.twitter.com/ycBVpYLsik — bbcrussian (@bbcrussian) March 25, 2024

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