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Видео ⟩ Российские войска ударили по Киеву ракетами

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

В понедельник, 25 марта, Россия снова выпустила ракеты по Киеву, что стало третьей воздушной атакой на украинскую столицу за пять дней.

В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали семь человек, двое из них госпитализированы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Семь пострадавших в Печерском районе. Двое из них госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения находится общежитие, где было много людей. К счастью, там разрушений нет, и никто не пострадал", - добавил он.

Россия также выпустила две баллистические ракеты по Киеву из оккупированного Крыма, но обе были перехвачены над городом, сообщил глава Киевского городского военного управления Сергей Попко.

По данным полиции, в столице было слышно несколько взрывов, а обломки ракет повредили здания в двух районах и спортивный зал в другом районе.

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